Губернатор Андрей Травников провёл личный приём граждан

В текущем году, благодаря областному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящему в нацпроект «Семья», планируется реставрация крыши здания Искитимской детской музыкальной школы. В следующем году запланирован полный ремонт внутренних помещений, включая замену окон и дверей, а также модернизацию системы отопления.

Как сообщил губернатору заместитель главы Искитима Константин Сеничев работы по восстановлению кровли начнутся уже завтра, 18 апреля. Для осуществления работ в 2026 году разрабатывается техническое задание.

Окончание ремонта крыши ожидается к концу ноября 2025 года, а обновление помещений – к концу осени 2026 года.

— Вопрос с капитальным ремонтом школы решен, средства выделены, и после восстановления кровли необходимо отремонтировать помещения. Мы будем строго контролировать капитальный ремонт кровли и ремонт помещений в 2026 году. Наш подход будет жестким: если вы качественно справитесь с ремонтом кровли в этом году, мы окажем вам поддержку, но, если подведете, все дополнительные расходы по ремонту помещений лягут на городской бюджет, — подчеркнул губернатор, обращаясь к руководителям Искитима.

Под особым вниманием губернатора и министерства культуры Новосибирской области будет создание современной библиотеки в селе Сокур Мошковского района. Завершение работ планируется к началу нового учебного года. Новая библиотека предоставит новые возможности для работы с читателями, особенно с детьми и молодежью. По словам заявителя, библиотека активно сотрудничает с местной школой, организуя совместные мероприятия для детей.

— Это место играет важную роль для школьников как культурный центр. Я видела проект, и он выглядит современно. Детям будет интересно проводить время в новой библиотеке: читать, смотреть фильмы и обсуждать их. Мы планируем проводить там литературные викторины, — отметила жительница Мошковского района во время личного приема.

Для досуга и общения подростков наукограда Кольцово также будут созданы новые пространства в парковой зоне вдоль проспекта Академика Сандахчиева. Работы будут выполнены в рамках областной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

В рамках благоустройства будут обустроены пешеходные зоны и тротуары с учетом существующих пешеходных маршрутов. Будут созданы тематические площадки для воркаута и шахмат. По просьбе жителей наукограда будет оборудована площадка для выгула собак с тренажерами для занятий с ними. Первый заместитель главы р.п. Кольцово Михаил Андреев сообщил губернатору, что проект благоустройства парка прошел общественное обсуждение. Работы начнутся в мае и должны быть завершены к первой декаде ноября текущего года.

— Вопрос финансирования решен. Наша задача – выполнить все работы качественно и в срок. Все условия для этого есть. Это ответственность наукограда Кольцово, а министерство ЖКХ и энергетики должно контролировать ход работ, — заявил Андрей Травников.

На личном приеме глава региона также рассмотрел вопрос благоустройства территории по улице Ягодная в поселке Мичуринский Новосибирского района, включая ремонт дороги и оборудование тротуара. Эта дорога ведет к местному памятнику героям Великой Отечественной войны – «Скорбящей матери» и к «Аллее Ветеранов» с елями, посаженными 9 мая 1980 года. Завершение ремонта дороги и оборудования тротуара запланировано на конец августа 2025 года.

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов также сообщил губернатору, что в текущем году, по просьбе молодежи, за счет местного бюджета будет обустроен парк с фонтаном за Домом Культуры.