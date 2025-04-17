Новосибирцы добились возбуждения уголовных дел за подделку протоколов собраний

Два уголовных дела за подделку протоколов общих собраний возбудили в Новосибирске. Фальшивки были найдены после того, как прокуратура проверила коллективную жалобу жильцов многоквартирного дома.

— Проверкой установлено, что проведено 2 внеочередных общих собрания, которые оформлены протоколами общего собрания собственников. На указанных собраниях принято решение о выборе управляющей организации ООО УК «Стандарт», — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что собственники более 90 квартир не принимали участия в голосовании и не заполняли бюллетени.

Таким образом, было выявлено, что неустановленное лицо подделало официальные документы — два протокола общих собраний собственников, с целью обеспечить реализацию единственного способа управления в виде управляющей компании УК «Стандарт».

Напомним, на январской сессии регионального парламента Новосибирской области депутат Константин Антонов резко раскритиковал работу областной Государственной жилищной инспекции. По его словам, на заседаниях Общественной палаты Новосибирской области неоднократно поднималась проблема фальсификации протоколов собственников многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска записали видеообращение к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Они попросили защитить их от произвола управляющих компаний.