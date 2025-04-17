Рекламодателям

Новосибирцы добились возбуждения уголовных дел за подделку протоколов собраний

  • 17/04/2025, 17:15
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцы добились возбуждения дела за подделку протоколов собраний
За собственников 90 квартир бюллетени заполнили неустановленные лица

Два уголовных дела за подделку протоколов общих собраний возбудили в Новосибирске. Фальшивки были найдены после того, как прокуратура проверила коллективную жалобу жильцов многоквартирного дома.

— Проверкой установлено, что проведено 2 внеочередных общих собрания, которые оформлены протоколами общего собрания собственников. На указанных собраниях принято решение о выборе управляющей организации ООО УК «Стандарт», — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что собственники более 90 квартир не принимали участия в голосовании и не заполняли бюллетени.

Таким образом, было выявлено, что неустановленное лицо подделало официальные документы — два протокола общих собраний собственников, с целью обеспечить реализацию единственного способа управления в виде управляющей компании УК «Стандарт».

Напомним, на январской сессии регионального парламента Новосибирской области депутат Константин Антонов резко раскритиковал работу областной Государственной жилищной инспекции. По его словам, на заседаниях Общественной палаты Новосибирской области неоднократно поднималась проблема фальсификации протоколов собственников многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска записали видеообращение к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Они попросили защитить их от произвола управляющих компаний. 

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

57

Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : управляющая компания суд Протоколы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алена Иванова, управляющий партнер агентства интегрированного маркетинга A.STUDIO

Алена Иванова: Маркетинг в Сибири фокусируется на продукте, а не на потребителях

Эксперт оценила актуальные тренды на рынке маркетинга
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Герой на войне и в мирной жизни!
17/04/25 17:30
Новосибирцы добились возбуждения уголовных дел за подделку протоколов собраний
17/04/25 17:15
Бизнес Общество Право&Порядок
Губернатор Андрей Травников провёл личный приём граждан
17/04/25 16:55
Власть
Новосибирску нужен еще миллиард на новые троллейбусы
17/04/25 16:30
Власть Город Транспорт
Большинство сибиряков уверены в эффективности инструментов самоограничения
17/04/25 16:15
Финансы
Власти Новосибирска рассказали, где будет запрещена продажа алкоголя 9 мая
17/04/25 16:00
Общество
Студентам новосибирского вуза, купившим дипломы, придется пересдавать экзамены
17/04/25 16:00
Образование Право&Порядок
ФСБ уберегли жительницу Новосибирска от спонсирования украинских террористов
17/04/25 15:45
Право&Порядок
«В мэрии работать престижно»: глава Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, как нанимает сотрудников
17/04/25 15:30
Власть Общество Политика
В Новосибирске представили второй том альманаха «Трудовая доблесть»
17/04/25 15:25
Власть
Более 220 новосибирцев обратились в больницы с укусами клещей
17/04/25 15:00
Общество
В Новосибирске хотят построить еще один коллайдер за 23 млрд рублей
17/04/25 14:00
Наука Технологии
Ученые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях
17/04/25 13:30
Медицина Наука
70% сибиряков готовы доверять рекомендациям ИИ при выборе банковских продуктов
17/04/25 13:15
Технологии Финансы
Новосибирский суд приостановил работу стоматологической клиники
17/04/25 13:00
Бизнес Медицина Право&Порядок
Новосибирцам рассказали, куда выгодно уехать на майские праздники
17/04/25 12:00
Общество Туризм
Застройщикам Новосибирска придется три года искать покупателей на новостройки
17/04/25 11:30
Бизнес Недвижимость
19 апреля ГК «Расцветай» проводит клиентский день в офисах продаж компании
17/04/25 11:22
Недвижимость
Губернатор поздравил военнослужащих с высокой государственной наградой
17/04/25 10:50
Власть
«Россети Новосибирск» ввели режим повышенной готовности из-за шторма
17/04/25 10:00
Общество
Популярное
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новости компаний
Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов
16/04/25 9:10
Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности
15/04/25 9:10
Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета
11/04/25 10:56
Новосибирские энергетики подтвердили свой статус лидера в ежегодном рейтинге
10/04/25 15:45
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска