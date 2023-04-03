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Губернатор Андрей Травников создал межведомственную комиссию по поддержке участников СВО и членов их семей

  • 03/04/2023, 14:32
власть
Организован прием заявлений на получение сертификатов в электронном виде. В круглосуточном режиме работает горячая линия 122, где можно получить подробную консультацию.

Вопросами организации деятельности регионального подразделения государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) в Новосибирской области, адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, рассмотрения их обращений и другими вопросами займется межведомственная комиссия при правительстве региона. Соответствующее постановление №57 подписал губернатор Андрей Травников.

Новосибирская область стала одним из первых субъектов РФ, где приступили к реализации губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО», по которому можно пройти социально-медицинскую реабилитацию, бесплатное дополнительное обучение и содействие в трудоустройстве, а также посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Организован прием заявлений на получение сертификатов в электронном виде. В круглосуточном режиме работает горячая линия 122, где можно получить подробную консультацию. Уже принято в работу 77 заявлений от участников СВО на получение сертификата. Для потенциальных участников проекта разработаны информационные листовки и буклеты, в которых представлены услуги, которые можно получить по сертификату, а также контактная информация.

Подать заявление на предоставление реабилитационного сертификата можно лично в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, администрациях муниципалитетов, МФЦ. Доступна электронная форма заявления на портале «Мои Документы». В проактивном формате осуществляется смс-информирование граждан, получивших выплату по ранению, о возможности получения реабилитационного сертификата. Для оперативного взаимодействия с участниками СВО и членами их семей доработан чат-бот «Социалка НСО» в Telegram. Продолжает работу круглосуточная горячая линия 122, которая также оказывает консультационную поддержку.

Напомним, что в 2022 году в общей сложности из резервного фонда бюджета Новосибирской области на поддержку участников СВО и членов их семей было выделено 4,2 млрд рублей. Из этих средств тысячи военнослужащих и их родные получили денежные выплаты и другие меры социальной поддержки.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация власть Андрей Травников


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