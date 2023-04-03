В Приангарье прокуратура добилась погашения долгов по зарплате

Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате в размере более 21,5 млн рублей перед сотрудниками компании ООО «Енисейзолотоавтоматика». Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

По данным прокуратуры, в период с апреля 2022 года по март 2023 года ООО «Енисейзолотоавтоматика» расторгло трудовые отношения с 67 работниками. Прокуратурой на оперативных совещаниях с участием руководителей следственного органа, налоговой инспекции, судебных приставов-исполнителей, представителей администрации Центрального района Красноярска, директора и учредителя организации рассматривались возможные варианты погашения задолженности по оплате труда, организована работа по погашению дебиторской задолженности.

— Принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования: в организацию внесены представления, директор юридического лица привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства по частям 6, 7 статьи 5.27 КоАП РФ. Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена, права работников полностью восстановлены, — говорится в сообщении пресс-службы.

ООО «Енисейзолотоавтоматика» занимается разработкой и внедрением электроснабжения, автоматизации, электрооборудования, средств и систем связи и сигнализации на предприятиях горнодобывающей промышленности. 100% принадлежит «Алмаззолотоавтоматика», выручка в 2021 году — 350 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб.

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