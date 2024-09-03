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Губернатор Андрей Травников вместе с сотнями новосибирцев почтил память жертв террористического акта в Беслане

  • 03/09/2024, 17:40
Губернатор Андрей Травников вместе с сотнями новосибирцев почтил память жертв террористического акта в Беслане
Собравшиеся на площади им. Пименова зажгли лампады и свечи.

Глава региона принял участие в ежегодной памятной акции «Помним Беслан», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Акция посвящена памяти жертв трагедии 1–3 сентября 2004 года в школе №1 г. Беслана (Северная Осетия – Алания).

Более тысячи человек – школьники, студенты, курсанты, ветераны воинской службы, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, члены делегации Республики Северная Осетия – Алания собрались на площади им. Пименова и зажгли лампады, свечи, почтив память погибших при теракте минутой молчания.

Организаторами акции выступили департамент молодёжной политики Новосибирской области во взаимодействии с Агентством поддержки молодёжных инициатив и Новосибирским государственным университетом экономики и управления.

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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