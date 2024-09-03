В Новосибирске на продажу выставили промышленную площадку за 314 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «СЗМК-ГлобалСталь» Андрей Метелкин объявил о проведении торгов по продаже имущества предприятия. Речь идет об оборудовании, а также имущественном комплексе предприятия: зданиях и земельных участках площадью 10,2 тыс. кв. м и 9,7 тыс. Объект расположен на улице Софийская в микрорайоне ОбьГЭС.

Торги пройдут в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. Стартовая цена — 314 млн рублей. Шаг аукциона — 5%.

Стоит отметить, что в районе ОбьГЭС сейчас активно развивается не только жилищное строительство, но и складская\производственная инфраструктура. В сентябре инвестор анонсировал создание рядом с ОбьГЭС индустриального технопарка в формате light industrial. В июле 2024 года инвестсовет одобрил «Строительство индустриально-логистического парка в Новосибирском районе, на территории Мичуринского сельсовета» (инициатор — ООО «Тайм-Логистик»).

Напомним, дело о самобанкротстве «СЗМК-ГлобалСталь» было возбуждено в ноябре 2020 года. На тот момент просроченная задолженность предприятия составляла 275 млн рублей. В январе 2021 на заводе была введена процедура наблюдения, а в июле — конкурсное производство.

Учредителями компании являются ООО «Глобалэлектросервис» (51%), ООО «Контактные сети Сибири» (24,5%), ООО «Акита Пауэр Продактс» и ООО «Новации и бизнес в энергетике» — по 12,25%. По итогам 2023 года чистый убыток компании составил 7,1 млн рублей, активы — 370 млн рублей.

Стоит отметить, что на Софийской находится завод ООО «Контактные сети Сибири»

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создадут производство грампластинок за 150 млн рублей.