Эксперты выяснили, кто чаще всего отвечает на звонки с незнакомых номеров в Новосибирске

Только 3 из 10 жителей Новосибирска всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров.

Каждый второй участвующий в опросе SuperJob иногда отвечает на звонки с неизвестных номеров.

Например, если ожидает звонка по объявлению или отвечает по привычке. Каждый шестой не отвечает на такие звонки, опасаясь мошенников.

Среди мужчин больше тех, кто всегда отвечает на звонки: 38% против 24% среди женщин.

Интересно, что чем выше доход, тем больше вероятность, что человек ответит на звонок: всегда берут трубку 35% новосибирцев с зарплатой от 100 тысяч рублей и только 21% среди зарабатывающих менее 50 тысяч в месяц. Вероятно, это связано с тем, что люди с более высоким доходом могут позволить себе услугу «антиспам».

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники теперь представляются сотрудниками Госархива.