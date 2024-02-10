Губернатор Андрей Травников вместе с тысячами жителей региона принял участие в соревнованиях «Лыжня России»

Губернатор Андрей Травников дал старт 42-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», а также наградил победителей забега на дистанции 2024 метра.

Она проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Правительства Новосибирской области.

Это – самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года, собирая в различных регионах России тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни. Новосибирская область проводит у себя значимый зимний праздник здоровья и спорта с 2004 года. Изначально наш регион принимал эти старты лишь на одной территории – в областном центре. В 2012 году география события расширилась, и сегодня праздник охватил практически всю область: лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Поклонники лыжного спорта из наукограда Кольцово принимают участие в городской лыжной гонке в Академгородке.

В областном центре «Лыжня России» проходит на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского. Все желающие смогли сдать нормативы ВФСК ГТО, а также принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая проходила на протяжении всего спортивного праздника.

В этом году лыжная гонка состоялась в традиционном формате – были организованы старты для самых юных спортсменов. Дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров. Участники 2006 года рождения и младше в ходе гонки преодолели дистанцию в 5 километров, 2005 года рождения и старше – 10 километров.

Наряду с традиционными дистанциями, была проложена ещё одна – 2024 метра. На трассу вышли руководители правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призёры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы.