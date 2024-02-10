Сибиряку с молотком судья смягчил приговор за нападение на полицейского

Житель Новосибирска Евгений Волков однажды разбуянился у себя дома. Родственники вызвали полицию, но вид людей в форме еще больше разозлил сибиряка. Он набросился на сотрудников правопорядка с молотком, а еще распылил им в глаза газовый баллончик. Дебошира скрутили, обезвредили и отдали под суд.

В первой инстанции Волкова никто не пожалел. Ленинский районный суд за применение насилия в отношении представителей власти приговорил новосибирца к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный сильно расстроился и обжаловал приговор.

― Проверив материалы уголовного дела, Новосибирский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и апелляционное представление заместителя прокурора. Постановил изменить с исправительной колонии общего режима на колонию-поселение, ― сообщает Управление Судебного департамента Новосибирской области.

Приговор суда уже вступил в законную силу.