Сибиряку с молотком судья смягчил приговор за нападение на полицейского

Житель Новосибирска Евгений Волков однажды разбуянился у себя дома. Родственники вызвали полицию, но вид людей в форме еще больше разозлил сибиряка. Он набросился на сотрудников правопорядка с молотком, а еще распылил им в глаза газовый баллончик. Дебошира скрутили, обезвредили и отдали под суд.
В первой инстанции Волкова никто не пожалел. Ленинский районный суд за применение насилия в отношении представителей власти приговорил новосибирца к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Осужденный сильно расстроился и обжаловал приговор.
― Проверив материалы уголовного дела, Новосибирский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и апелляционное представление заместителя прокурора. Постановил изменить с исправительной колонии общего режима на колонию-поселение, ― сообщает Управление Судебного департамента Новосибирской области.
Приговор суда уже вступил в законную силу.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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