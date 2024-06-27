Губернатор Андрей Травников возглавил новосибирскую делегацию в Республике Беларусь

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым начала работу на XI Форуме регионов России и Беларуси.

В пятницу, 28 июня, глава региона примет участие во встрече председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, а также в пленарном заседании XI Форума регионов двух стран.

Запланировано и подписание Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Соглашения между Правительством Новосибирской области (Российская Федерация) и Могилёвским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной отраслях.