Губернатор Андрей Травников возглавил новосибирскую делегацию в Республике Беларусь

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым начала работу на XI Форуме регионов России и Беларуси.
В пятницу, 28 июня, глава региона примет участие во встрече председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, а также в пленарном заседании XI Форума регионов двух стран.
Запланировано и подписание Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Соглашения между Правительством Новосибирской области (Российская Федерация) и Могилёвским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной отраслях.
Фото с сайта правительства НСО
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru