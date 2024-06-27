Матч с участием экс-игроков «Сибири» состоится в Новосибирске

В Новосибирске на ЛДС «Сибирь» состоится матч с участием экс-игроков «Сибири».

– Помимо классного хоккея вас будут ждать Снеговик, гигантский дартс, фотозона, крутая музыка от ди-джея, – говорится в сообщении клуба.

Матч пройдет 28 июня в 19:00. Попасть на него может любой желающий – вход свободный.

Отметим, что матч проводится в честь 60-летия турнира «Золотая шайба».

Новость вызвала огромное обсуждение у поклонников новосибирской команды.

— Немного поностальгировать и по игрокам, и по старому доброму ЛДС. — Костя Окулов будет? — А видеотрансляция будет?

Ранее редакция сообщала о том, что уроженец Новосибирска Владимир Тарасенко снова выиграл Кубок Стэнли.