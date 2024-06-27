Матч с участием экс-игроков «Сибири» состоится в Новосибирске

В Новосибирске на ЛДС «Сибирь» состоится матч с участием экс-игроков «Сибири».
– Помимо классного хоккея вас будут ждать Снеговик, гигантский дартс, фотозона, крутая музыка от ди-джея, – говорится в сообщении клуба.
Матч пройдет 28 июня в 19:00. Попасть на него может любой желающий – вход свободный.
Отметим, что матч проводится в честь 60-летия турнира «Золотая шайба».
Новость вызвала огромное обсуждение у поклонников новосибирской команды.
— Немного поностальгировать и по игрокам, и по старому доброму ЛДС.
— Костя Окулов будет?
— А видеотрансляция будет?
Ранее редакция сообщала о том, что уроженец Новосибирска Владимир Тарасенко снова выиграл Кубок Стэнли.
Источник фото: ХК «Сибири», автор: пресс-служба.
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