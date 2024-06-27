Показатель безработицы в Новосибирской области находится на историческом минимуме

Основной тренд рынка труда в течение последних двух лет — рост кадрового дефицита почти во всех отраслях, при сохраняющемся минимальном уровне безработицы.

— В этом году мы достигли исторического минимума по показателям общей безработицы — 3,5%. Зарегистрированная безработица находится на уровне 0.6%. Люди не доходят до службы занятости, не становятся на учет в качестве безработного, говорят, что мы уже работаем и относимся к числу занятых, — отметила начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

По ее словам, сегодня работодателями Новосибирской области заявлен дефицит в 42 тысячи работников. Около 60% из них приходится на Новосибирск. Дефицит актуален практически для всех сфер деятельности: промышленность, строительство, транспорт и сельское хозяйство. Самый большой спрос на рабочие профессии, слесарей, монтажников, сварщиков, инженеров, специалистов ИТ-сферы.

Ранее редакция сообщала о том, что количество вакансий в компаниях малого бизнеса в Новосибирске выросло на 81%.