Показатель безработицы в Новосибирской области находится на историческом минимуме

Основной тренд рынка труда в течение последних двух лет — рост кадрового дефицита почти во всех отраслях, при сохраняющемся минимальном уровне безработицы.
— В этом году мы достигли исторического минимума по показателям общей безработицы — 3,5%. Зарегистрированная безработица находится на уровне 0.6%. Люди не доходят до службы занятости, не становятся на учет в качестве безработного, говорят, что мы уже работаем и относимся к числу занятых, — отметила начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.
Ранее редакция сообщала о том, что количество вакансий в компаниях малого бизнеса в Новосибирске выросло на 81%.
Фото freepik, автор: creativeart.
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