Губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть»

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания области Андрей Шимкив приняли участие в традиционной церемонии вручения знака отличия «За материнскую доблесть», прошедшей в правительстве региона накануне Международного женского дня.

— Поздравляю с наступающим праздником – с Международным женским днем, с 8 марта! Оглядываясь на десять лет назад, мы видим очень серьезные изменения в нашем обществе – если десять лет назад многодетных семей в Новосибирской области было чуть меньше 17 тысяч, то сегодня уже почти 46 тысяч. Достаточно серьезный рост, и в этих изменениях есть и ваш вклад – не только усилия государства, но и ваш пример, ваших семей. Вы своей жизнью доказываете, что многодетная семья, много детей – это здорово, правильно. Огромное вам спасибо! За ваш личный подвиг, за то, что вы делаете для своей семьи, для своих детей! — подчеркнул глава региона, обращаясь к награждаемым женщинам.

Среди награжденных знаком отличия «За материнскую доблесть» 22 многодетные матери из Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Искитимского, Каргатского, Коченевского, Маслянинского Ордынского, Тогучинского, Чистоозерного районов, г. Бердска, р.п. Кольцово, Дзержинского, Калининского, Советского района города Новосибирска. Из них 17 женщин – с 5 детьми, 3 женщины – с 6 детьми, 1 женщина – с 7 детьми, 1 женщина – с 9 детьми.

Возраст самой молодой мамы – 32 года. У нее 5 детей, она проживает в Каргатском районе.

Знаком отличия «За материнскую доблесть» награждаются матери, родившие, усыновившие, и воспитавшие пять или более детей. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери.

Награжденным предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области.

Фото с сайта правительства Новосибирской области