Губернатор Андрей Травников взял на контроль противопаводковые мероприятия в регионе

Власти региона и МЧС проводят ежедневный мониторинг ситуации, чтобы избежать тяжелых последствий прохождения паводка в Новосибирской области. Андрей Травников взял обстановку на особый контроль.

― Заметное весеннее потепление вызвало угрозу в некоторых населенных пунктах. В результате обильного таяния снега в регионе фиксируются локальные подтопления низменных участков местности и переливы талыми водами местных дорог, ― прокомментировал губернатор.

МЧС уже провели необходимые взрывные работы на реке Иня. Сегодня очередь дошла до реки Карасук.

Все органы управления, главы муниципальных образований, аварийно-спасательные службы держат руку на пульсе и принимают все меры для ликвидации и предупреждения последствий.

― Под особым контролем находится уровень воды в реках, а также подъем талых вод в низинах. Сложная ситуация сохраняется в Верх-Тулинском сельсовете, поселке Озерный Новосибирского района, четырех СНТ в Ленинском районе Новосибирска, ― сообщают в правительстве.

Отдельная проблема ― перелив вод через автодороги региона. Территориальное управление старается оперативно решать эти вопросы. В некоторых местах приходится даже разрывать дорожное полотно для пропуска воды.

Губернатор отметил, что все силы и средства для борьбы с паводком находятся в полной готовности.