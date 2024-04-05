Стена обрушилась в одной из школ Новосибирской области

В Пушнинской средней общеобразовательной школе произошло обрушение стены.

Как передает издание VN.ru, мягкая кровля школы долгое время протекала. Из-за этого намокла стена на втором этаже и часть кладки обрушилась. Общая площадь ЧП — 4 квадратных метра.

Ситуация не повлияла на учебный процесс, 227 учеников были переведены на обучение в две смены в другую часть здания.

Напомним, что в ближайшие 4 дня ситуация с подтоплением в Новосибирской области ухудшится. На данный момент речь идет о последствиях половодья. Паводок до региона еще не дошел.

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