Стена обрушилась в одной из школ Новосибирской области

В Пушнинской средней общеобразовательной школе произошло обрушение стены.
Как передает издание VN.ru, мягкая кровля школы долгое время протекала. Из-за этого намокла стена на втором этаже и часть кладки обрушилась. Общая площадь ЧП — 4 квадратных метра.
Ситуация не повлияла на учебный процесс, 227 учеников были переведены на обучение в две смены в другую часть здания.
Напомним, что в ближайшие 4 дня ситуация с подтоплением в Новосибирской области ухудшится. На данный момент речь идет о последствиях половодья. Паводок до региона еще не дошел.
Ранее редакция сообщала о том, что начали разбирать рухнувший мост на реке Карасук в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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