Суд оставил без изменений приговор экс-преподавателю медуниверситета в Новосибирске

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор Алевтине Шишкановой, экс-преподавателю ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет», за взятки.
Шишканову обвиняли в получении взятки через посредника, а также в совершении служебного подлога.
― За вознаграждение в размере 10 000 рублей она поставила студенту на экзамене необъективно положительную оценку, ― говорится в сообщении суда.
Напомним, что суд назначил экс-преподавателю 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Отмечалось, что подсудимая лишена права преподавать на 2,5 года.
Ранее редакция сообщала о том, что мигрант дал взятку полицейскому, чтобы отмазать родственника от уголовного дела.
Источник фото: Новосибирский областной суд
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