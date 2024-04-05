Суд оставил без изменений приговор экс-преподавателю медуниверситета в Новосибирске

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор Алевтине Шишкановой, экс-преподавателю ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет», за взятки.

Шишканову обвиняли в получении взятки через посредника, а также в совершении служебного подлога.

― За вознаграждение в размере 10 000 рублей она поставила студенту на экзамене необъективно положительную оценку, ― говорится в сообщении суда.

Напомним, что суд назначил экс-преподавателю 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Отмечалось, что подсудимая лишена права преподавать на 2,5 года.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант дал взятку полицейскому, чтобы отмазать родственника от уголовного дела.