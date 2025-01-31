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Новые федеральные законы февраля изменят жизнь новосибирцев

  • 31/01/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
Новые федеральные законы февраля изменят жизнь новосибирцев
Изменения начнутся с индексации пособий и материнского капитала, а также с ужесточения миграционной политики

Индексация маткапитала и пособий

Более 40 различных выплат и пособий будут проиндексированы с 1 февраля. Они будут увеличены на уровень фактической инфляции — 9,5%.

В списке выплат, по которым предусмотрен перерасчет значатся: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидам с детства первой группы.

С учетом индексации размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 690 тыс. рублей (+60 тысяч рублей). При рождении второго семья, которая уже оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму — 912 тысяч рублей (+80 тысяч рублей).

По данным ЗАГСа Новосибирской области, за 11 месяцев 2024 года в регионе родилось 22 922 детей В 2023 году — 24 231). При этом первенцы появились у 8 825 сибирячек (в прошлом году — у  9 432). С начала 2024 года на свет в регионе появилось 266 двоен и 3 троен, в 2023 году — 251 двойня и 5 троен.

Также с февраля россияне начнут получать повышенное пособие по безработице. Минимальные выплаты вырастут с 1 500 до 1 613 рублей в месяц, максимальные — с 12 792 до 13 751 рубля. Пособие временное, его назначают сроком максимум на 12 месяцев. Раньше его не индексировали. С этого года изменились правила начисления пособия. Так, если гражданин, получающий выплаты, устраивается на работу на срок до 5 рабочих дней по договору ГПХ, он продолжит получать пособие. Раньше при устройстве на разовые работы выплаты прекращались.

Пенсии пересчитают

С 2025 года федеральные власти внедрили новый метод расчета пенсий: теперь их индексация осуществляется с учетом уровня инфляции за предыдущий год. Однако, если инфляция в текущем году превышает ожидаемые показатели, предусмотрена дополнительная корректировка выплат. В начале 2025 года пенсии были проиндексированы на 7,3% (на размер прогнозной инфляции за 2024 год). В начале 2025 года инфляция резко возросла, достигнув 9,6–9,8%, что превысило прогнозы. Это стало основанием для проведения второй индексации, поэтому в феврале пенсии будут увеличены еще на 2,22%.

В 2026 году в России запланировано два повышения пенсий: на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля. В 2027 году также предусмотрены две индексации: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля.

Кроме того, членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Стоит отметить, что размер доплаты у каждого индивидуален. Он зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.

В Соцфонде подчеркнули, что все повышения будут произведены новосибирцам автоматически. Обращаться в какие-либо инстанции или писать заявления не надо.

Проверка наследников

Нотариусов обязали проверять наследников по Единой базе ЗАГС. С 5 февраля они должны устанавливать подлинность документов о родстве, которые предоставляют потенциальные заявители на наследство.

Нововведение направлено на усиление борьбы с мошенничеством. Количество таких дел ежегодно растет, а доля их раскрываемости невысокая. Поиск участников преступления занимает много времени.

Выдворение мигрантов

С 5 февраля решение о выдворении мигрантов может принимать не только суд, как прежде, но и полиция.

Также начинает действовать новый правовой режим для мигрантов, не соблюдающих законодательство, и тех, кто находится в России нелегально. Кроме депортации и административного выдворения также будет применяться высылка.

Иностранных граждан, которые подпадают под режим высылки, добавят в реестр контролируемых лиц. Вести этот реестр будет МВД. Лица, попавшие в реестр, не смогут на территории РФ заключать брак, регистрировать бизнес, покупать недвижимое и движимое имущество, получать и использовать водительские удостоверения, а также на них накладывается ограничение на снятие денежных средств в банках и проведение банковских операций.

За предоставление услуг гражданину из реестра контролируемых лиц, предусмотрен штраф. Для физлиц он составляет до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., юрлиц — до 500 тыс. руб. С 2025 года мигрантам были сокращены сроки пребывания в РФ без визы — вместо 90 дней на 6 мес. стало 90 дней на 12 мес.

Также с 5 февраля родители-иностранцы, чьи несовершеннолетние дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Они будут обязаны выехать из России в установленные законом сроки, в противном случае им будет грозить депортация.

Напомним, группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила лишить иностранных граждан права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) наравне с гражданами РФ вне зависимости от времени нахождения на территории страны и наличия статуса налогового резидента. Кроме того, в Госдуме планируют запретить мигрантам проходить медосвидетельствование в частных клиниках. Приезжие смогут проходить осмотр только в государственных учреждениях здравоохранения.

По данным МВД, в 2024 году через пограничные пункты пропуска Новосибирской области въехало более 400 тысяч иностранных граждан, выехало свыше 390 тысяч человек.

Господдержка креативных индустрий

Креативные индустрии (кинематограф, IT-сфера, архитектура и дизайн, производство игрушек и видеоигр, народное творчество и исполнительская деятельность) признали отдельным сектором экономики. Теперь занятые в этой сфере могут претендовать на финансовую, имущественную, информационную поддержку. Помощь будет оказываться юрлицам, ИП и самозанятым, которые входят в реестр субъектов креативных индустрий.

Параметры, согласно которым направления деятельности будут относится к креативной индустрии, а также приоритет этих направлений будут устанавливаться региональными органами власти. Курирование развития этой сферы введено в обязанности Минэкономразвития РФ.

По данным правительства Новосибирской области, в регионе зарегистрировано более 5000 компаний креативных индустрий.

Маркировка товаров

С 2025 года вступают в силу новые правила в сфере маркировки по 12 группам товаров. С февраля она станет обязательной для растительного масла, расфасованного заводским способом в определенные виды упаковки. Одновременно будет завершен эксперимент по обязательной маркировке ряда товаров: парфюмерии, бытовой химии, бакалейной продукции, автомобильных жидкостей, а также смазочных материалов.

Напомним, обязательная маркировка товаров началась в России в 2019 году. Процесс идет поэтапно. На сегодняшний день единая национальная система маркировки охватывает все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

За нарушение правил работы с маркировкой предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам придется заплатить до 4 000 рублей, должностным — до 10 000 рублей, а юридическим— до 300 000 рублей. Тем же, кто нарушает требования в крупном или особо крупном размере, грозит уголовная ответственность до трех лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что Госдума РФ в первом чтении приняла  законопроект об административной ответственности должностных лиц миграционных служб за неисполнение или несвоевременное оказание услуг мигрантам.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : общество законы власть


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