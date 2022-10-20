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Ветеран ВОВ и создатель системы комплексного анализа оценила производство в передовой новосибирской компании

  • 20/10/2022, 10:55
Одна из создателей системы для увеличения производительности и ветеран Великой Отечественной войны, 96-летняя Мануэлла Дмитриева оценила производственную систему предприятия «Вега-Абсолют».

Компания производит высокотехнологичное оборудование для видеомониторинга, телеметрии, мониторинга транспорта и «Интернета вещей» и участвует в национальном проектеновости сегодня «Производительность труда».

Мануэлла Дмитриева ­– руководитель группы разработки метода эффективного управления высокотехнологичными производствами, внедренного в 1960-х на Новосибирском заводе точного машиностроения – «Точмаш». Система комплексного анализа продукции позволила снизить долю брака на некоторых операциях почти на 40% и увеличить объемы выпуска сначала на линии производства аппаратуры для авиапромышленности – магнетронов для дальней авиации, затем на крупносерийном производстве магнитофонов «Комета».

В прошлом году Мануэлла Арнольдовна обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением передать свой опыт внедрения разработанного под ее руководством метода эффективного управления высокотехнологичными производствами на предприятиях страны. Обращение ветерана из Администрации Президента передали в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.

«У нас одно из самых передовых и высокотехнологичных производств в Новосибирске: 60% работы автоматизировано. Также у нас уже сформировалась своя производственная культура. Конечно, на этапе внедрения бережливого производства мы сталкивались с сопротивлением, но нам удалось доказать эффективность изменений: сотрудники видят, что и работать стало комфортнее, и производительность выросла.  Благодарим Мануэллу Арнольдовну за обмен опытом и интересное обсуждение темы бережливого производства», – говорит заместитель генерального директора ООО «Вега-Абсолют» Дмитрий Красников.

Представители компании «Вега-Абсолют» провели экскурсию для Мануэллы Дмитриевой и показали работу сотрудников направления телеметрии, производящих такое оборудование как конвертеры, модемы, базовые станции, счетчики импульсов. Именно это направление было выбрано для оптимизации в рамках нацпроекта «Производительность труда», и проект уже подходит к завершению.

Уровень организации производства в компании произвел впечатление на ветерана. «Хочу сказать, что с точки зрения эффективности производства в организации «Вега-Абсолют» все уже сделано. Можно позавидовать, что сотрудники работают в таких условиях. Мне удалось увидеть воочию, какой стала работа на производствах через 60 лет. Теперь вопрос заключается в том, как распространить такую практику на большинство предприятий, чтобы Россия стала передовой страной по уровню производительности», – отметила Мануэлла Дмитриева.

Фото предоставлено  АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты АИР НСО


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