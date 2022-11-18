Губернатор Красноярского края планирует переизбираться на второй срок

Губернатор Красноярского края, 68-летний Александр Усс, чей срок полномочий истекает осенью 2023 года, готов баллотироваться на второй срок на должность главы региона. Об этом он сообщил на прямой линии на телеканале «Енисей» в четверг.

— Я действительно готов идти на второй срок. Считаю, что есть силы, есть планы — и тем не менее я буду работать столько, сколько определит для меня президент [России Владимир Путин] и сколько это нужно красноярцам, — сообщил Усс.

Напомним, 9 сентября 2018 года Александр Усс победил на выборах губернатора Красноярского края, набрав 60,19 % голосов избирателей при явке 28,94 %. 21 сентября 2018 года он вступил в должность главы региона в возрасте 63 лет. Его полномочия закончатся в сентябре 2023 года. Тогда же, в единый день голосования, пройдут выборы нового губернатора Красноярского края.

Александр Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. Он окончил Красноярский государственный университет, по образованию он юрист. Работал в КГУ (ныне СФУ), затем был заместителем губернатора. Был членом Совета Федерации. В 1998-2017 годах — председателем краевого Заксобрания. В сентябре 2017 года стал и. о. губернатора края, а через год был избран главой региона.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году также пройдут выборы губернатора Новосибирской области.