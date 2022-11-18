Нарушение сроков с ремонтом дорог в Новосибирске объясняют санкциями

Продолжающиеся дорожные работы на Октябрьском путепроводе и ул. Ипподромской в мэрии Новосибирске объясняют следствием санкций, повлекших проблемы с поставками материалов. Такое объяснение глава города Анатолий Локоть дал в ходе еженедельной пресс-конференции. При этом перекрытые для работ участки дорог уже стали причиной для пробок к «удовольствию» новосибирцев.

— В связи с объявленными санкциями у нас возникли трудности, прежде всего, там, где мы рассчитывали на импортные материалы, — поясняет Анатолий Локоть. — Это касается не только моста через Октябрьскую магистраль, но и моста по ул. Ватутина через реку Тула на левом берегу. Предполагалось вначале, что это будет импорт. Не получилось. Пришлось делать замещение. Это потребовало определённого времени.

По словам главы города, в настоящее время работы — в завершающей стадии.

— В этом году мы закончим ремонт этих объектов, — сообщает мэр, не конкретизируя на сей раз дату окончания работ.

Однако стоит напомнить, что буквально каждую неделю с началом дорожно-ремонтных работ градоначальник, что называется, подгонял подчинённых со сроками. В начале ноября Анатолий Локоть приводил, наверное, самый болезненный для чиновников аргумент — урезание финансирования свыше, если дорожники не уложатся в срок, поставив последнюю «планку» — до 20 ноября. До этой даты в Новосибирск уже пришли вначале осадки с дождём и мокрым снегом, а затем и морозы.

Вообще, проведение дорожных работ «под снегом» в Новосибирске становится традицией. В прошлом году соответствующие фото заполонили СМИ и соцсети, став поводом для многочисленных шуток новосибирцев. В мэрии снежно-асфальтовые работы объясняли поздним выделением средств на их проведение из областного бюджета, из-за чего пришлось на более поздний срок отодвигать проведение конкурсных процедур и, соответственно, начала самих работ.

Ранее редакция сообщала где на дорогах области устанавливают камеры: в местах концентрации ДТП или штрафов?