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Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых туристов

  • 18/11/2022, 12:04
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Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых туристов
Теперь и при онлайн-бронировании гостиницы можно столкнуться с аферистами.

Началась горячая пора бронирования гостиниц на зимние каникулы. Обычно жители региона предпочитают делать это онлайн, но преступники добрались и до таких сервисов, сообщила пресс-служба СГУ.

Схема обмана выглядит следующим образом. После оформления брони клиенту через несколько дней приходит сообщение или звонок. Собеседник представляется сотрудником гостиницы и просит в как можно быстрее оплатить проживание, даже если был выбран расчет наличными при заселении. «Менеджер» объясняет просьбу высоким спросом и присылает ссылку для оплаты брони. В случае перехода по этому адресу гражданин попадает на страницу, внешне очень похожую на сайт бронирования. Но если проверить название в адресной строке, то оно может отличаться на несколько символов от адреса реального сайта. При этом дизайн страницы полностью идентичен.

— Прежде чем переводить кому-то деньги, нужно все проверить. В первую очередь еще раз внимательно прочитайте условия заказа. Если вы резервировали номер с оплатой на месте, а отель вдруг начал требовать аванс, нужно сразу же связаться с сервисом бронирования и прояснить ситуацию. И главное не стоит переходить по ссылкам «на страницу оплаты» от незнакомцев – так можно оказаться на фишинговом сайте, —  рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер.

Как правило, мошенники сами выходят на связь с клиентом, предлагают обсудить детали заказа или оплаты в стороннем мессенджере – за пределами сайта или приложения, на которых был сделан заказ.

Ни при каких обстоятельствах нельзя перечислять средства по номеру телефона или карты человеку, который представляется сотрудником гостиницы. Такие переводы проходят мгновенно, отозвать их нельзя. При этом, если клиент сам по невнимательности отправил аферистам деньги, банк в таком случае ничего не компенсировать не будет. Сервис бронирования тоже не будет отвечать за то, что произошло за его границами.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область входит в топ-10 по количеству мошенничеств при автостраховании.

Фото: pixabay.com — MarieXMartin

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : онлайн обман Мошенники бронирование гостиниц


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