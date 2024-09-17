Губернатор Новосибирской области обозначил задачи по переподготовке кадров ОПК

В качестве одного из эффективных инструментов глава региона отметил проект по переобучению работников предприятий ОПК в рамках нацпроекта «Демография».

— Программы обучения формируются в соответствии с запросами современного производства и позволяют работникам не только повысить квалификацию, но и освоить новые компетенции. И, как результат, – повысить производительность труда на рабочих местах, обеспечить государство необходимой продукцией, — подчеркнул Андрей Травников.

Замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов сообщил, что в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» с прошлого года на территории региона реализуются мероприятия по профессиональному обучению работников предприятий ОПК.