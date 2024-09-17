Телефоны и сим-карты пытались провезти в колонию Новосибирска

Сотрудники исправительной колонии № 2 предотвратили попытку пронести на территорию учреждения запрещённые предметы.
Как сообщает ГУФСИН России по Новосибирской области, вещи были спрятаны в тайнике, который был замаскирован под баллон с углекислым газом.
Там находились 16 телефонов, 18 сим-карт, 8 зарядных устройств, 9 беспроводных гарнитур и другое оборудование.
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов.
Ранее редакция сообщала о том, что у мигранта отобрали парикмахерское кресло в аэропорту Новосибирска.
Источник фото: ФСИН России по Новосибирской области.
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