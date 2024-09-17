Пятый день спасатели откачивают воду из СНТ в Новосибирске

Спасатели в СНТ «Метростроитель» уже пять дней откачивают воду с подтопленных участков.
Из-за продолжительных дождей почва переувлажнилась, и уровень грунтовых вод значительно повысился. В результате подтопило около 350 садовых участков, из которых на данный момент затоплено примерно 150.
– За пять дней откачано порядка 7,5 тысяч кубометров воды, удалось понизить уровень на 70 сантиметров, – рассказал заместитель начальника МАСС Константин Максимов.
Местные жители отмечают, что к весенним паводкам они уже привыкли, а вот осенью подъём воды случился впервые за десятки лет.
Ранее редакция сообщала о том, что более 300 дачных участков остаются подтопленными в Новосибирске.
Источник фото: Мэрия Новосибирска
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