Росавиация поддерживает дальнейшее развитие Международного аэропорта Новосибирска

8 июля в аэропорту Толмачёво на объекте «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» (г. Новосибирск) прошло рабочее совещание под председательством Анатолия Пчелина — начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации, сообщили в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что в нем приняли участие главный инженер Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Олег Сидоров, управляющий проектом реконструкции Андрей Соловьев, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области Фёдор Николаев, генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Юрий Бондаренко, генеральный директор ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» Сергей Рудаков, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и др.

В ходе мероприятия участники осмотрели перрон, взлётно-посадочные полосы ИВПП-1 и ИВПП-2, а также строительную площадку 2.2 и 3 этапов строительства объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево», тендер на выполнение работ по которым выиграло в декабре прошлого года ОАО «Новосибирскавтодор».

В пресс-службе напомнили, что проект включает развитие лётной зоны ИВПП-2 со строительством соединительных рулёжных дорожек, перрона с дополнительными 20 местами стоянок воздушных судов, сооружением других объектов аэродромной инфраструктуры в целях повышения пропускной способности аэродрома Толмачёво. Общая площадь перрона с рулёжными дорожками по плану будет около 266 700 кв. м.

Анатолий Пчелин отметил высокий уровень организации работы по масштабной реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво.

— Несмотря на непростые внешние условия Росавиация поддерживает дальнейшее развитие Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво), — добавил он.

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво