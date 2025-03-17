Губернатор Новосибирской области рассмотрел вопрос профориентации молодёжи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве рассмотрел вопросы развития системы профориентации в сфере образования. По его словам, федеральный проект «Билет в будущее» дал региону дополнительные возможности. Новый нацпроект «Молодёжь и дети» предоставляет иные возможности.

— Будем считать, что систему профориентации мы выстроили, теперь важно, чтобы она давала эффект, чтобы наши дети и родители при подготовке к экзаменам делали выбор, исходя из будущей профессии, о которой мечтают, а не исходя из того, какой предмет легче сдать, — подчеркнул глава региона.

По словам министра образования региона Марии Жафяровой, на качественную и оперативную подготовку кадров под потребности работодателей направлен и новый нацпроект «Кадры».

Кроме того, инструментами реализации единой профориентационной модели являются региональные проекты и программы, в том числе «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области» и образовательные программы по научно-технологическому проектированию в региональном центре «Альтаир».

В сельской местности профориентационная работа с обучающимися выстроена таким образом, чтобы показать современные направления в аграрной сфере, востребованные профессии.

Также в регионе действует ПРОФнавигатор НСО — инструмент реализации единой профориентационной модели обучающихся 6 – 11 классов Новосибирской области.

В школах региона совместно с предприятиями открываются профильные предпрофессиональные классы, создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, инженерных и IT-классов, а также центры профессионального образования.

Проект «Билет в будущее» реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». С 2018 по 2023 год количество школьников Новосибирской области, принявших в нем участие превысило достигло 68,8 тысяч человек.