«Суперджет» совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что опытный образец самолёта SJ-100 успешно совершил свой первый полёт с российскими двигателями ПД-8. В пресс-службе «Ростеха» уточнили, что полёт состоялся в Комсомольске-на-Амуре.

Лайнер провёл в воздухе около 40 минут, развив скорость до 500 километров в час и достигнув высоты до 3 тысяч метров.

В ходе полёта была проведена оценка газодинамической устойчивости двигателей на различных режимах работы. В результате силовая установка с ПД-8 продемонстрировала стабильную работу.

В испытательном полёте использовался образец SJ-100 с заводским номером 95157, выпущенный в 2018 году. Экипаж состоял из опытных лётчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова.

Сергей Чемезов, генеральный директор «Ростеха», заявил, что проект SJ-100 осуществляется в «очень сжатые по мировым стандартам» сроки. В апреле к сертификационным лётным испытаниям присоединится ещё один полностью российский борт с двигателями ПД-8.

До конца марта Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») планирует передать для испытаний ещё два двигателя ПД-8. Получение сертификата на ПД-8 запланировано на осень.

В феврале «Ростех» представил новый двигатель ПД-8, созданный на предприятии «ОДК-Сатурн». Изначально планировалось начать испытания этого двигателя на самолёте Sukhoi Superjet 100 в 2023 году, но они были отложены из-за изменений в конструкции. До этого на самолёте использовался российско-французский двигатель SaM146.

Ранее редакция сообщалао том, что глава СибНИА Владимир Барсук опроверг «заморозку» проекта самолета «Байкал». Сроки его реализации могут сместиться на более поздние из-за бумажной волокиты.