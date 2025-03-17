Бывший вице-губернатор Новосибирской области стал замминистра в Челябинске

Вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов, который ранее занимал должности заместителя губернатора Новосибирской области и руководителя новосибирского метрополитена получил новое назначение. Глава Челябинской области Алексей Текслер назначил его на пост заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона.

С декабря 2024 года бывший заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко содержится под стражей в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По версии следствия, Харченко подозревается в совершении махинаций с многомиллионными государственными контрактами на строительство дорог.

Андрей Ксензов — опытный управленец, который с 1991 года занимал различные должности во властных структурах Новосибирска и области.

С 1998 по 2005 год он руководил управлением благоустройства и озеленения мэрии города. Затем, на протяжении четырех лет, возглавлял департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, а после этого, вплоть до 2012 года, занимал пост первого вице-мэра Новосибирска.

С 2012 по 2014 год Андрей Ксензов занимал должность вице-губернатора Новосибирской области. В 2014 году он предпринял попытку баллотироваться на пост мэра Новосибирска от партии «Родина», но позже снял свою кандидатуру.

Затем он вернулся на должность первого вице-мэра, где курировал экономический блок и городское хозяйство. В 2015-2017 годах Андрей Ксензов возглавлял Новосибирский метрополитен, а после увольнения безуспешно пытался оспорить это решение в суде с мэрией.

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