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Губернатор Новосибирской области высоко оценил результаты производственной деятельности АО «РЭС»

  • 21/09/2022, 10:00
В Правительстве Новосибирской области прошла расширенная встреча по вопросам развития электросетевого комплекса региона.

энергетикаВ совещании у Губернатора приняли участие руководители профильных министерств и департаментов, а также руководство акционерного общества «Региональные электрические сети».

Генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов представил собравшимся краткий доклад о результатах по основным направлениям деятельности компании. В частности, он отметил, что в настоящее время предприятие продолжает выполнять функцию системообразующей территориальной сетевой компании в Новосибирской области, одной из основных функций которой является подготовка электросетевой инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду.  Сейчас все организационно-технические мероприятия уже вошли в завершающую стадию выполнения, все объекты компании находятся в высокой степени готовности к максимуму нагрузок.

Руководитель компании подчеркнул, что последние годы АО «РЭС» демонстрирует устойчивую положительную динамику основных показателей надежности электроснабжения (средняя частота и продолжительность прекращений передачи электроэнергии). При этом, результаты выглядят достаточно уверенно на фоне других электросетевых компаний России.

Одним из факторов снижения показателей аварийности является эффективное выполнение производственной и инвестиционной программ. С 2017 года объем инвестиционных вложений АО «РЭС» кратно вырос. На сегодняшний день в модернизацию электросетевого комплекса региона компания уже вложила 9,7 млрд рублей, еще 11,8 млрд рублей планирует инвестировать в течение ближайших трех лет.

Кроме того, Владимир Герасимов обозначил существенные результаты в части технологического присоединения к электросетям. Ежегодно энергетики наблюдают рост потребности в подключении все новых объектов, даже несмотря на пандемию и обострившуюся социально-экономическую обстановку. С 2019 года АО «РЭС» подключило к своим сетям около 20 000 объектов, в т.ч. крупных федеральных проектов и социально значимых учреждений.

Не менее важное направление деятельности компании — консолидация электросетевых активов на территории региона. Основная цель этого процесса —  обеспечить высокий уровень технического обслуживания объектов и оборудования профессиональными энергетиками, что необходимо для бесперебойного электроснабжения потребителей. Последние годы в АО «РЭС» значительно активизировали работу в данном направлении, увеличив в 1,5 раза объем приобретенных электроустановок.

При этом для дальнейшего успешного развития электросетевого комплекса региона необходимо решение ряда острых вопросов, которые также были обозначены на прошедшей встрече.

В целом, глава региона Андрей Травников достаточно высоко оценил достигнутые АО «РЭС» результаты, положительно отметив уровень управления масштабным энергохозяйством. Он также согласился с актуальностью озвученных проблем и поручил профильным ведомствам совместно с энергетиками проработать вопросы для выбора оптимальных решений.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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