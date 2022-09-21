Конгресс США инициирует новые санкции в отношении граждан РФ

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении дополнительных санкций в отношении почти 200 граждан России. Чиновники, бизнесмены, деятели культуры и другие лица, замешаны, по мнению Вашингтона, «в коррупции и нарушении прав человека» и поддерживающими проведение СВО на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте конгрессмена-демократа от Нью-Джерси Тома Малиновски.

— Законопроект <…> требует от администрации рассмотреть на предмет [введения] санкций каждого из оставшихся лиц или же объяснить Конгрессу, почему в их отношении не могут быть введены рестрикции в соответствии с положениями закона Магнитского и другими полномочиями [американской администрации], — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что список подготовил Фонд борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией). Некоторые лица из списка уже находятся под санкциями, от властей же ждут рассмотрения каждого из перечисленных россиян на предмет введения ограничений, либо разъяснения почему рестрикции в их отношении до сих пор невозможно было ввести.

В списке значатся: помощник президента РФ Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, ведущая информационной программы «Время» Екатерина Андреева, а также гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, глава «Почты России» Максим Акимов, генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Среди деятелей культуры актеры Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, актриса Яна Поплавская, режиссеры Никита Михалков и Карен Шахназаров, дирижер Валерий Гергиев, певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Расторгуев, продюсер Иосиф Пригожин.

Законопроект еще должен одобрить Сенат Конгресса США и только тогда он будет передан на подпись Байдену.