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20% новосибирских компаний планируют до конца года набирать персонал

  • 21/09/2022, 09:47
работа в Новосибирске
Наиболее активно работу в Новосибирске намерены предлагать компании, занимающиеся услугами для бизнеса и товарами народного потребления.

По итогам первого полугодия, только 17% компаний из Сибирского федерального округа, и в том числе, из Новосибирской области, негативно оценивают свое положение на рынке в ближайшей перспективе (из них 2% — крайне негативно, 15% — скорее негативно). Еще 43% уверены в стабильности компании, а 40% уверены в позитивном сценарии (из них 21% оценили его крайне позитивно, еще 19% — скорее позитивно). Об этом говорится в исследовании hh.ru.

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При этом 21% компаний из региона заявили о том, что до конца 2022 года планируют увеличить подбор персонала. Чаще всего планы об увеличении найма на работу в Новосибирске озвучивали крупные компании-работодатели с численностью сотрудников более 1 тысячи человек, а в разрезе профсфер большинство положительных ответов дали компании из направления «товары народного потребления» (47% из них) и «услуги для бизнеса» (40%). Снижать объем найма на работу в Новосибирске намерены лишь 13% работодателей, полностью остановить — только 2%. Еще 62% не будут менять свои планы по подбору. В 2% случаев решение еще не принято.

— Спустя почти полгода после предыдущего исследования мы фиксируем достаточно существенный рост позитивных оценок компаний своего положения — именно в этой группе произошел самый существенный прирост — на 14 п.п., до 47% по России в целом (почти каждая вторая опрошенная компания, в марте о таком настрое заявляла лишь каждая третья). Восприятие стабильности за прошедшее время почти никак не изменилось — 37% компаний сегодня и 35% в марте ответили об отсутствии влияния внешних факторов на их положение на рынке труда, — комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. — Внушает определенный оптимизм то, что самый существенный прирост оценок позитивных настроений пришелся на средние компании (от 100 до 250 человек в штате) — с 32% весной до 53% осенью, а также на крупный бизнес (от 3000 человек в штате) — 31% до 63%.

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В целом, по ее словам, результаты замера настроений компаний оптимистичны для рынка труда, при сохранении текущей ситуации с внешними факторами и при отсутствии новых вызовов, существенных рисков роста безработицы сейчас нет.

С начала текущего кризиса 40% сибирских компаний уже увеличили численность сотрудников. Чаще всего новых сотрудников на работу в Новосибирске принимали строительные компании (50% опрошенных работодателей из данного направления). 23% компаний, напротив, сократили количество сотрудников, среди таких преобладают компании из сферы ИТ (40%). 36% сохранили численность на прежнем уровне.

 

Ранее редакция сообщала, что в новой академии Новосибирска будут готовить организаторов похорон и бальзамировщиков. О планах по большому набору сотрудников заявлял и завод «Тяжстанкогидропресс». 

Фото pixabay — GraphicMama-team

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : рынок труда Работа в Новосибирске набор персонала


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