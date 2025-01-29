Губернатор обозначил ключевые задачи по развитию Новосибирска в 2025 году

В ходе совещания по определению приоритетных направлений развития Новосибирска глава региона положительно оценил изменения в подходах к благоустройству городской территории и улучшению административных практик.
Доклад о ключевых направлениях развития областной столицы в 2025 году участникам заседания представил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Совместно с областным правительством местная администрация занимается решением важных вопросов, и сотрудничество по развитию Новосибирска продолжится, отметил глава города.
— Главным направлением работы городской власти является ответ на потребности жителей Новосибирска. Мы кардинально изменили наши методы в отношении содержания города, уборки территорий и ремонта дорог. Все учреждения, отвечающие за обслуживание дорог – ДЭУ – были переданы под контроль районных администраций. Мы увеличили штат ручных и дорожных рабочих в 2,5 раза, что позволило оперативно решать задачи по наведению порядка. Приоритетами остаются развитие социальной инфраструктуры, общественных пространств, ремонт и модернизация дорожной сети, обновление общественного транспорта, а также поддержка семей военнослужащих и реабилитация участников СВО. Мы планируем осуществлять изменения в городе через внедрение новых управленческих решений и современных технологий.
Губернатор Андрей Травников обозначил ключевые направления работы на 2025 год.
— Необходимо признать, что в Новосибирске предстоит решить много задач, не только в сфере наведения элементарного порядка, но и в применении новых подходов. Важно завершить программу обновления троллейбусов, продолжить модернизацию специализированной городской техники и трамвайного парка, улучшать маршрутную сеть и повышать общую эффективность транспортных предприятий. Я убежден, что в Новосибирске должны быть созданы пешеходные зоны с хорошей транспортной доступностью. Нужно привести в надлежащее состояние Красный проспект – обновить тротуары, освещение и бордюры. Также актуальна задача по созданию положительного имиджа Новосибирска как столицы и привлекательного региона для жизни, — отметил губернатор.
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