Мошенники шлют письма от банков о сборе на нужды СВО

Мошенники нашли новую схему для развода жителей России и, в частности, Новосибирской области.
— «С вас будут ежемесячно списывать средства на нужды СВО. Чтобы отказаться от взносов, пройдите по ссылке». Такие сообщения — новая схема мошенников, которые пишут людям от банков якобы по поручению правительства, – говорится в сообщении Объясняем.рф.
Если человек переходит по ссылке, чтобы «отказаться от списания», на его смартфон загружается вредоносная программа. Злоумышленники получают доступ ко всем личным данным человека, включая банковские приложения.
Чтобы обезопасить себя от мошенников, соблюдайте следующие рекомендации:
Ранее редакция сообщала о том, что владельцев iPhone предупредили о риске потери денег в Новосибирской области. Это связано с появлением поддельных приложений.
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