Губернатор обозначил первоочередные задачи, стоящие перед АПК региона

Андрей Травников принял участие в заседании коллегии министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Глава региона подчеркнул важность для руководителей агропромышленного сектора регулярно сравнивать свои результаты как с прошлыми периодами, так и с достижениями коллег из соседних регионов. Он отметил:

— Возможно, я не совсем доволен последними четырьмя годами, потому что ожидал более высоких темпов роста, и это нужно учитывать. Тем не менее, благодарю за вашу работу в 2024 году, невзирая на все трудности.

Губернатор акцентировал внимание на необходимости повышения темпов развития в агропромышленном комплексе, затронув вопросы растениеводства, животноводства, применения удобрений и поддержки сельских территорий. Он поручил проработать эти задачи к мартовскому Совету по АПК. Также Андрей Травников вручил Почётные грамоты отличившимся аграриям.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов доложил о результатах работы агропромышленного комплекса за 2024 год и планах на 2025 год. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2024 году составил 143,2 млрд рублей с индексом 100,9% к 2023 году. С начала 2024 года предприятия приобрели 1 017 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 6 012,0 млн рублей.

По итогам 2024 года в агропромышленный комплекс (АПК) было направлено 4 089,6 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов. В 2025 году планируется выделить 5 767,0 млн рублей на реализацию двух госпрограмм: 5 052,6 млн рублей в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» и 714,4 млн рублей по программе «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

Новосибирская область выделяется как один из крупнейших экспортеров в Сибирском федеральном округе. Согласно данным ФТС, с момента реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» регион увеличил объем поставок на внешние рынки в натуральном выражении в 6,8 раза, а в стоимостном — в 4,2 раза. Доля зерновых, масличных и зернобобовых культур составляет 61,4% экспорта АПК. В 2024 году продукция региона была отправлена в 55 стран, с ключевыми направлениями в Азии.

С 2020 по 2024 годы инвестиции в АПК Новосибирской области составили 68,5 млрд рублей, при этом объем инвестиций в переработку постоянно растет. В настоящий момент реализуется 11 крупных инвестиционных проектов стоимостью 48 млрд рублей, что создаст более 1250 рабочих мест.