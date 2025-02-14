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В Новосибирской области разработают новые инструменты поддержки спроса на жилье

  • 14/02/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирской области разработают новые инструменты поддержки спроса на жилье
Некоторые программы субсидирования ипотеки планируют отменить

Минстрой Новосибирской области намерен провести инвентаризацию уже существующих в регионе программ поддержки спроса на жилье. Об этом первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов заявил на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента. Он не исключил, что часть программ придется актуализировать и адаптировать к современным реалиям, либо аннулировать. В частности, речь идет об отмене невостребованного с 2021 года «Порядка предоставлений субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов», который дублировал меры стимулирования спроса на жилье федерального уровня.

При поддержке депутатов и профессионального сообщества Минстрой планирует разрабатывать новые инструменты поддержки спроса на жилье и строительной отрасли в целом. Однако, Тимонов предупредил, что «при нынешних ставках у бюджета не хватает средств на оказание помощи».

Напомним, на заседании комитета в середине января депутаты предложили Минстрою вернуть субсидии для покупки новостроек в Новосибирске.  Эта поддержка отрасли и граждан, желающих купить квартиры, была отработана в предыдущие годы и хорошо себя зарекомендовала. По оценке депутатов, для запуска этого проекта в регионе необходимо 1.5 млрд рублей.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов сообщил, что ведомство проработает это предложение.

Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Евгений Покровский пояснил Infopro54, что конкретики по предложению о субсидировании ипотеки в рамках региона пока нет.

— Если бы правительство области приняло решение о субсидировании отдельных категорий граждан по льготной ипотеке, то это был бы прорыв. Например, это могла бы быть молодая семья, участники СВО, бюджетники. Но на такую программу в бюджете нужно предусмотреть минимум 500 млн рублей, а по остальной сумме добиваться софинансирования из федерального бюджета, — рассуждает Покровский.

При этом собеседник Infopro54 подчеркивает, что механизм субсидирования не должен включать в себя банки, так как они за счет процентов и комиссий могут существенно уменьшить сумму финансирование и это снизит эффект от программы.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, в абсолютном значении суммарная задолженность по ипотечным жилищным кредитам на новостройки в Новосибирской области снижается с 01.07.2024 года. Полугодовое снижение составило 13,4 млрд. рублей или 11,5% — со 117 млрд. рублей до 103,6 млрд. При этом на конец 2024 года средневзвешенный платеж при покупке по рыночной ипотеке стандартной 2-х комнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, при первоначальном взносе 30% составил 131,8 тысячи рублей в месяц. Продажи квартир и апартаментов по ДДУ в Новосибирской области за январь 2025 года упали к январю 2024 года на 41% и на 53% к декабрю 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы продают квартиры в новостройках Новосибирска дешевле, чем застройщики

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : субсидии новостройки Новосибирска льготная ипотека депутаты


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