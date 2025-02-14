Более 800 новосибирцев пострадали от атак кибермошенников

Количество жалоб на кибермошенников, поступивших от новосибирцев в Банк России, в 2024 году увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. В результате действий онлайн-преступников пострадали почти 800 жителей мегаполиса, которые не только лишились всех средств на банковских счетах, но и набрали микрозаймов с кредитами. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Высокая активность кибермошенников привела к росту числа жалоб, связанных с блокировкой банками переводов и счетов. Но все это сделано для того, чтобы была возможность вывести людей из-под давления мошенников и спасти их накопления, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Более ста жалоб поступило от жителей региона, на которых кибермошенники оформили микрозаймы или пытались это сделать. Используя различные схемы, онлайн-преступники открывали на имена своих жертв личные кабинеты на сайтах микрофинансовых организаций и набирали займы. При этом чаще всего люди узнавали о своих долгах только от служб взыскания просроченной задолженности.

Чтобы защитить свои счета от мошенников специалисты Сибирского ГУ Банка России советуют установить самозапрет на кредиты и займы. Начиная с 1 марта сделать это можно будет на портале «Госуслуги», а с 1 сентября такая возможность появится и в любом МФЦ.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе выросло количество мошеннических схем, связанных с фишингом.