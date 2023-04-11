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Губернатор обозначил задачи по развитию электронной карты жителя Новосибирской области

  • 11/04/2023, 15:27
власть
Новый сервис даёт широкие возможности для жителей региона.

Губернатор Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области».

Глава области подчеркнул, что новый сервис даёт широкие возможности для жителей региона.

— Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовывать многие сервисы. Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет и еще многое, что требуется, и может пригодиться сегодня в жизни. При этом не требуется его постоянное ношение с собой, потому, что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причем не обязательно физически. Вторая особенность – эта открытая платформа, она не привязана ни к какому конкретному банку, платежной системе, если мы говорим про транспортное приложение. Это было главное условие, которое мы отрабатывали в ходе формирования техзадания, и это получилось, —  отметил глава региона.

В регионе проходит внедрение «Карты жителя Новосибирской области».

— Само слово карта – это идентификатор гражданина для получения в очном режиме тех или иных товаров, работ или услуг. Сам проект «Карта жителя Новосибирской области» это нечто большее – целая операционная платформа, благодаря интеграции с рядом государственных информационных систем, — сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В 2023 году в электронном виде предполагается реализовать сервис по предоставлению транспортных услуг населению. Параллельно планируется запуск получения рецептов на молочную кухню, на льготные лекарственные препараты, проактивное уведомление о доступных сервисах при рождении ребенка, информирование охотников о сроках начала, окончания охоты, дате выдачи разрешений, других электронных услугах.

Также на базе платформы «Карта жителя Новосибирской области» сможет работать региональный аналог «Пушкинской карты» – «Карта Лаврентьева». Проект «Карта Лаврентьева» позволит аспирантам, обучающимся в научных и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области посещать культурные мероприятия – театры, кино, музеи.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : общество власть Андрей Травников


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