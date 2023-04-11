Новосибирская область на первом месте в округе по количеству работников младше 30 лет

Как подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza поданным Росстата, численность работников младше 30 лет сократилась к концу 2022 года на 802 тыс. человек, до минимальных 14,9% относительно всех занятых. При этом с минувшего года последствия демографической ямы 1990-х начали отражаться на статистике по более старшим возрастным группам, в результате количество занятых в возрасте 30–34 лет снизилось на 524 тыс. В итоге общее количество работников до 35 лет уменьшилось на 1,3 млн.Численность занятых и в категории «до 30», и «до 35», а также их доли на российском рынке труда достигли минимальных значений с начала 90-х.

Всего занятых в Сибири по отношению к доли занятых младше 30 лет:

Красноярский край — 1,3 мл человек, а доля занятых младше 30 лет составляет 15,5% (212,9 тыс)

Новосибирская область — 1,3 млн человек, доля занятых младше 30 лет составляет 16,2% (215,1 тыс)

Омская область — 932 тыс человек, доля занятых младше 30 лет составляет 16,8% (156 тыс)

Кемеровская область — 1,1 млн человек, доля занятых младше 30 лет составляет 16,6% (198 тыс)

Республика Хакасия — 247 тыс человек, доля занятых младше 30 лет составляет 15,8% (38 тыс)

Иркутская область — 1 млн человек, доля занятых младше 30 лет составляет 18,7% (205 тыс)

Алтайский край — 1,1 млн человек, доля занятых младше 30 лет составляет 15,2% (170 тыс)

Республика Алтай — 86 тыс человек, доля занятых младше 30 лет составляет 19% (16 тыс)

Основная причина старения рабочей силы — демографическая проблема. Однако помимо этого нехватка работников до 35 лет связана и с более высокими показателями безработицы в молодых группах. Так, если к концу 2022 года безработица в среднем по стране составляла 3,7%, то в группе 20–24 лет — 12,5%, в группе 25–29-лет — 4,8%, среди 30–34-летних — 4,4%, для более старших возрастов она была уже 2,9% и ниже. Дополнительно на снижении числа молодых работников сказывается отток населения: среди мигрирующих из страны преобладают молодые специалисты.

— Численность молодых работников непрерывно сокращается с начала 2010-х годов, когда возрастной порог в 30 лет начали переступать родившиеся в 80-е, а на рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 90-х. Так, за последние 10 лет количество работников до 30 лет уменьшилось на 5,9 млн человек, или на 35,6%. Сейчас определенного увеличения доли молодых возрастов среди занятых можно ожидать только во второй половине 2020-х, по мере выхода на рынок более многочисленного поколения нулевых годов, — отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza.

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