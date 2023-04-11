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В ГК «Расцветай» рассказали, какая коммерческая недвижимость выгодна для инвестиций

  • 11/04/2023, 14:21
Новостройки в Новосибирске
Покупку коммерческой недвижимости в удачной локации Новосибирска эксперты называют выгодной инвестицией. В ГК «Расцветай» назвали критерии, по которым оценивают рентабельность коммерции.

— Приобретение коммерческого помещения в новом жилом комплексе — гарантия платежеспособного спроса, — рассказывают в ГК «Расцветай». — Люди, которые купили квартиру у застройщика, имеют достаточный уровень дохода на приобретение качественных товаров и услуг, они привыкли экономить свое время и готовы платить за собственный комфорт.

 ГК «Расцветай» проектирует жилые комплексы с внутренней полноценной инфраструктурой. Кофейни, зоны ритейла, парикмахерские, салоны красоты, пункты выдачи интернет-заказов, различные сервисы размещаются на первых этажах, формируя в кварталах свою комфортную среду. Благодаря чему создается полноценная экосистема сервиса, позволяющая жителям получать все необходимые услуги на месте, не затрачивая лишние силы и время.

— С точки зрения инвестиционной привлекательности востребованы коммерческие помещения на крупных магистралях, по линии метро, с удобными транспортными развязками, хорошим пешеходным трафиком, витринным остеклением, отдельными входами и возможностью разгрузки — все эти преимущества есть у коммерции в объектах ГК «Расцветай». Это повышает инвестиционную привлекательность помещений, — рассказали в компании.

Новостройки в Новосибирске

Помещения в «Сакура Парке» расположены рядом с метро и имеют комфортный выезд на Ипподромскую, есть парковочные места.

В списке предложений девелопера есть выбор помещений в хороших локациях правого и левого берега Новосибирска. В «Расцветай на Красном» в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»; мультиформатном проекте «Тайм Парк» (апартаменты), расположенном на Красном проспекте; жилом комплексе «Сакура Парк», где предусмотрен комфортный выезд на Ипподромскую магистраль; в самом центре Новосибирска — «Расцветай на Ядринцевской», в «Расцветай на Авиастроителей» и «Расцветай на Гоголя» — в Дзержинском районе. На левом берегу в сданном жилом комплексе «Расцветай на Маркса» — рядом со станцией метро «Студенческая»; в «Акации на Ватутина» в 1,8 км от площади Маркса и «Расцветай на Зорге» — проекте комплексного освоения территории в Кировском районе.

Коммерция в квартале «На Кедровой» имеет следующие преимущества. Площадь проекта более 28 га, это обособленный участок для комплексной застройки, рассчитанной на 10 очередей. Дополнительную инфраструктуру внутри объекта создадут сервисные помещения, расположенные на первых этажах. Высокий пешеходный трафик жителей обеспечит высокую инвестиционную привлекательность коммерции квартала.

Площадь коммерческих помещений, расположенных на первых этажах жилых комплексов ГК «Расцветай», начинается от 46 кв. м, минимальная цена — от 6,2 млн рублей. Коммерция предусмотрена под любые виды бизнеса: можно открыть объекты бьюти- и сферы услуг, пункты выдачи, фитнес-студии, офисы или магазинчики «у дома».

Основные особенности лотов — это высокий пешеходный трафик, а также соблюдение требований современного стрит-ретейла: высокие потолки, витражное остекление, видовые витрины, свободные планировки с возможностью зонирования, безбарьерный вход на уровне тротуара. Покупателям доступны ипотечные программы от 10,9% годовых*.

В портфеле ГК «Расцветай» есть коммерция в сданных жилых комплексах: «Расцветай на Гоголя», «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Ядринцевской», «Расцветай на Красном» и «Акация на Ватутина». На эти лоты действует специальное предложение от застройщика.**

новостройки в НовосибирскеОфис продаж ГК «Расцветай»:
ул. Красный проспект, 165
+7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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Застройщики: ООО СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Лаванда», ООО СЗ «Астра», ООО СЗ «Янтарь». ООО СЗ «Расцветай на Красном», 
Проектные  декларации на сайте: наш.дом.рф

*Банки-партнеры: ПАО Сбербанк; АО Банк ДОМ.РФ;  АО Альфа-Банк и др.
** Подробности по телефону: +7 (383) 255-88-22

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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