Губернатор обратился к людям старшего возраста в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции

Глава Новосибирской области призвал жителей Новосибирской области старшего возраста обеспечить максимальную самоизоляцию и избегать мест массового скопления людей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников напомнил: лица старшего возраста входят в группу риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и чем старше человек, тем выше риск заболевания. Оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения этой инфекции обращается к лицам старшего возраста, к людям, страдающим хроническими заболеваниями, с просьбой соблюдать карантинный режим самоизоляции, по возможности исключить посещение общественных мест, находиться дома или на даче.

— Родных и близких наших пожилых людей, наших ветеранов я призываю оказывать им всяческую помощь и поддержку, в том числе – приобретать продукты, предметы первой необходимости, лекарства для того, чтобы людям в возрасте не приходилось покидать пределы своей квартиры, своего дома. Понимая, что не у каждого есть такие близкие помощники, мы сегодня усиливаем работу министерства труда и социального развития Новосибирской области, в том числе – благодаря активности наших общественных организаций, — отметил глава региона.

Он напомнил, что Общероссийский народный фронт с проектом «Мы вместе», региональное отделение партии «Единая Россия», другие общественные организации развернули работу по привлечению волонтёров.

— Здесь также не надо забывать о вопросах безопасности, поэтому мы определили, что организовывать и координировать эту работу будет министерство труда и социального развития Новосибирской области. Соответственно, наши ветераны, а также волонтёры, заинтересованные в оказании помощи, могут обратиться по одному из трёх телефонов: привычному для многих телефону горячей линии минсоцтруда 8-800-100-00-82; телефону горячей линии по коронавирусу 112; по линии, организованной на базе общественной приёмной партии «Единая Россия» +7 (383) 304-84-84. Все добровольцы пройдут краткий инструктаж на площадке министерства труда и социального развития и только после этого смогут приступить к работе. Ещё раз призываю лиц старшего возраста, всех, находящихся в группе риска, оставаться дома, проявлять бдительность и не получать услуги от тех, кто не имеет соответствующих полномочий от министерства труда и социального развития, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, комплексными центрами соцобслуживания Новосибирской области организована работа выездных мобильных бригад по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам на дому. Выезды начнутся с 25-го марта.

В правительстве региона напомнили, что в области усилена работа амбулаторной службы медицинских организаций. Уже сегодня на помощь врачам вышли 160 ординаторов НГМУ и более 80 студентов последнего курса медицинского колледжа. Они будут оказывать медпомощь и осуществлять патронаж на дому в первую очередь пожилым пациентам старше 60 лет. Также ординаторы помогут вести медицинское наблюдение за теми, кто здоров и находится на домашнем карантине.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области