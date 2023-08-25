Губернатор обсудил с молодыми учёными опыт регионов в сфере трансфера технологий

Региональный опыт внедрения разработок и технологий в реальный сектор экономики, трансфер технологий председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» Андрей Травников обсудил с молодыми учёными из разных субъектов РФ.

Встреча традиционно прошла на площадке Международного форума технологического развития «Технопром». Андрей Травников отметил, что теперь у субъектов есть возможность планировать в своих областных бюджетах, в том числе, и финансирование исследований по фундаментальным темам.

Он сообщил участникам совещания, что в этом году был проведен очередной опрос регионов об их опыте внедрения технологий и разработок в реальный сектор, об инструментах, которые используются для достижения этих задач.

По его результатам определили четыре основных направления. Это поддержка проектов различной степени готовности технологий, в том числе, из субъектовых бюджетов; развитие научной инновационной инфраструктуры; формирование сети институтов развития; и поддержка образовательных и акселерационных программ.

Для поддержки технологий и инноваций на региональном уровне разработана достаточно широкая линейка мер. Поэтому так важно изучение опыта других регионов, использование лучших практик на своей территории.

Например, опыт Кемеровской области по финансированию молодёжных лабораторий Новосибирская область уже использует в своей работе.

Интересные примеры есть и в других регионах. Так, в Тульской области реализуется программа «мегагрантов», направленная на создание лабораторий под руководством ведущих учёных по запросам предприятий-индустриальных партнёров. В прошлом году было поддержано два проекта лабораторий под заказы Тульской фармацевтической фабрики и АО «Щекиноазот». Лаборатории каждый год в течение пяти лет будут получать по 30 миллионов – 15 из областного и столько же из внебюджетных источников.

Во время совещания опыт трансфера технологий представили молодые учёные из Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.