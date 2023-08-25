На Технопроме обсудили проблемы с развитием телеком-сети в городах России

— В России принято недооценивать тему развития инфраструктуры связи. К примеру, в Новосибирской области все подписанные соглашения разбиваются о волнорез противодействия со стороны мэрии Новосибирска. Какого-то рационального объяснения этому мы дать не можем. В городе нет выработанного стандарта отношений в части развития инфраструктуры связи, которая является мультипликатором экономики. По области проблем со строительством опор связи не возникает, а по городу — постоянно, — обозначил проблему, которая волнует операторов связи Новосибирска уже много лет, в рамках форума «Технопром-2023» управляющий партнер ООО «Интеко-Сити» Иван Крючков.

— В Новосибирске все проекты цифровизации реализуются постфактум. Вначале делают парк, а потом задумываются, а как он будет обеспечен сотовой связью. При этом выясняется, что разрывать уже ничего нельзя, провода навешивать — тоже. Наверное, нужно подгонять дирижабль, — иронизирует Иван Крючков.

В частности, Крючков отметил, что его компания готова делать вещи типа «умных» остановок и парков с опорами двойного назначения за счет технологических и инвестиционных партнеров и не привлекать бюджетные средства. Однако не получает никакого отклика от мэрии, хотя за счет развития этой сети могла бы закрыть 20-30% потребности Новосибирска в инфраструктуре для качественной сотовой связи.

Директор по взаимодействию с органами власти телеком-оператора «Новые башни» Анатолий Дюбанов заметил, что эта проблема актуальна не только для Новосибирска, но и для многих муниципалитетов, включая Москву. Особенно это касается установки опор двойного назначения.

— Например, у чиновника появляется информация о том, что оператору нужна опора двойного назначения — и начинается игра в долгий отказ. То непонятно с коммуникациями в месте размещения опоры, то инициатор предоставил неполный пакет документов… При этом муниципалитет не предлагает сдвинуться на 2 метра, а просто формулирует отказ. А в это время появляется другая компания, которая оббегает всех потенциальных партнеров заявителя и предлагает им свои услуги на той же точке, — рассказывает Дюбанов.

Технический директор филиала в Новосибирске ПАО «Мобильные телесистемы» Андрей Арендаренко предложил подумать о разработке федерального стандарта, что четко определит процедуры выделения земли под опоры для связи, которые муниципалитеты будут обязаны выполнять. По его словам, это снимет много противоречий и возможностей для коррупции на местах.

— В Новосибирске сегодня каждый оператор придумывает свой велосипед. Нет общих и понятных позиций, как действовать, чтобы разместить объекты связи, — говорит он. — Мне кажется, должна быть координация между органами власти и операторами, которые готовы вкладывать инвестиции в нестандартные решения, а также объекты инфраструктуры связи, что были бы интересны городской среде.

— Чем больше муниципалитет, тем сложнее выполнить такую работу. Я знаю один муниципалитет, который в течение 10 лет отказывал в предоставлении участков под опоры двойного назначения. А потом подумал и решил заняться этим сам, не привлекая инфраструктурные компании, — комментирует Дюбанов. — Все замечательно, но для полноценного развития такого проекта необходимо от 1 млрд рублей. А если ставить в год по 30 опор параллельно с модернизацией трамвайных путей, остановок и т.д., то город очень скоро начнет отставать в цифровом развитии. По моей информации, в этом муниципалитете как раз наблюдается такой тренд, что уже вызывает недовольство жителей качеством сотовой связи, а это уже минус в копилку мэра.

Анатолий Дюбанов рассказал, что в России уже есть прецеденты, когда четкие регламенты развития инфраструктуры сотовой связи прописывались на уровне субъекта федерации. Например, в Краснодарском крае на уровне региона приняли регламент работы по выделению участков для опор сотовой связи и обязали муниципалитеты его принять, чтобы выстроить единый алгоритм работы.

Модератор круглого стола, руководитель Центра подготовки инженерных кадров и акселерации проектов СибГУТИ Андрей Заворин рассказал, что проанализировал технологические решения, которые используются для развития инфраструктуры сотовой связи во многих странах мира. (На базовом фото — антенна сотовой связи в Барселоне. — Ред.) По его словам, унификации нет — каждая страна определяет свой механизм, но 3 ключевых источника финансирования этого процесса можно выделить.

Средства телекоммуникационных компаний. Этот источник используется в Европе и России. В арабском мире это коммерческие средства и деньги специализированных технологических фондов.

Этот источник используется в Европе и России. В арабском мире это коммерческие средства и деньги специализированных технологических фондов. Средства частных инвесторов . Эти деньги наиболее успешно привлекаются в сервисных моделях, когда сотовая связь куда-то интегрируется: в локации, которые продают кофе, цветы, фаст-фуд и т.д., а также в опоры двойного назначения.

. Эти деньги наиболее успешно привлекаются в сервисных моделях, когда сотовая связь куда-то интегрируется: в локации, которые продают кофе, цветы, фаст-фуд и т.д., а также в опоры двойного назначения. Средства от рекламы, которая позволяет инвестору компенсировать часть затрат. Это особенно актуально в тех случаях, когда речь идет об остановках, а также конструкциях, размещенных на остановках и зданиях.

Анатолий Дюбанов сообщил, что окупаемость опор двойного назначения у крупных компаний составляет сегодня около 7 лет.

— При этом нам интересно взаимодействие с регионами и мэрией, мы готовы развивать социальные проекты там, где люди потребляют сервисы. Если выстроен диалог с органами власти, то мы готовы идти в проекты с более длительным периодом окупаемости, — говорит Дюбанов. — Кроме того, трендом на рынке является путь создания сервисных магазинов. Инфраструктурные операторы готовы предоставлять сервис RAN sharing (совместное использование для сокращения затрат). В преддверии истории с 5G (В основе этого формата заложена концепция интернета вещей, на основе которого будут работать «умные» дома, беспилотный транспорт и т.д. — Ред.) нам приходится чаще ставить опоры сотовой связи, и всем игрокам рынка нужно будет учиться дружить.

— Правила игры для всех одинаковые: хотите вы разместить скамейку, велопарковку или опору связи. Говорить о том, что муниципалитет закрыт для размещения инфраструктуры для сотовой связи — неправильно. Мы за прошедшие годы работали со всеми крупными операторами связи, с инфраструктурными компаниями: «Новые башни», «Первая башенная компания», «Национальная башенная компания», «Балтийские высоты», «Русские башни» и т.д. На мой взгляд, вопрос в качестве подготовки документов на выдачу разрешений на установку, — подчеркнул Алексей Драбкин.

Со стороны чиновников тему размещения опор связи прокомментировал начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Алексей Драбкин. Он отметил, что за 3 года в Новосибирске были выданы около 230 разрешений для размещения опор на муниципальных территориях. Чиновник подчеркнул, что эти объекты размещаются в соответствии с постановлением правительства РФ №1300 и в рамках тех требований, которые указаны ко всем 32 типам объектов, прописанным в постановлении — для всех объектов общие основания.

При этом чиновник напомнил, что город не может дать разрешение на установку опоры на площадке, которая зарезервирована под строительство учреждений образования, здравоохранения, дорог, транспортных развязок, даже если на момент подачи заявки эта земля свободна.

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь также считает, что сложностей и запретов на установку опор двойного назначения в Новосибирске нет.

— Нужно искать подходы друг к другу и менять отношение с двух сторон. Готовы садиться за стол переговоров, чтобы ситуация сдвинулась с места, — предложил министр.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирск упустил шанс получить 150 новых остановок.