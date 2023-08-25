Рекламодателям

На Технопроме обсудили проблемы с развитием телеком-сети в городах России

  • 25/08/2023, 10:14
Автор:
Конфликты при развитии телеком-сети ведут к цифровой деградации городов
Участникам рынка предложили договариваться и совместно разворачивать инфраструктуру, чтобы не остаться в хвосте наступающей эпохи 5G.

— В России принято недооценивать тему развития инфраструктуры связи. К примеру, в Новосибирской области все подписанные соглашения разбиваются о волнорез противодействия со стороны мэрии Новосибирска. Какого-то рационального объяснения этому мы дать не можем. В городе нет выработанного стандарта отношений в части развития инфраструктуры связи, которая является мультипликатором экономики. По области проблем со строительством опор связи не возникает, а по городу — постоянно, — обозначил проблему, которая волнует операторов связи Новосибирска уже много лет, в рамках форума «Технопром-2023» управляющий партнер ООО «Интеко-Сити» Иван Крючков.

новости Новосибирска

«Интекко» предлагает оцифровать парки Новосибирска

В частности, Крючков отметил, что его компания готова делать вещи типа «умных» остановок и парков с опорами двойного назначения за счет технологических и инвестиционных партнеров и не привлекать бюджетные средства. Однако не получает никакого отклика от мэрии, хотя за счет развития этой сети могла бы закрыть 20-30% потребности Новосибирска в инфраструктуре для качественной сотовой связи.

— В Новосибирске все проекты цифровизации реализуются постфактум. Вначале делают парк, а потом задумываются, а как он будет обеспечен сотовой связью. При этом выясняется, что разрывать уже ничего нельзя, провода навешивать — тоже. Наверное, нужно подгонять дирижабль, — иронизирует Иван Крючков.

Директор по взаимодействию с органами власти телеком-оператора «Новые башни» Анатолий Дюбанов заметил, что эта проблема актуальна не только для Новосибирска, но и для многих муниципалитетов, включая Москву. Особенно это касается установки опор двойного назначения.

— Например, у чиновника появляется информация о том, что оператору нужна опора двойного назначения — и начинается игра в долгий отказ. То непонятно с коммуникациями в месте размещения опоры, то инициатор предоставил неполный пакет документов… При этом муниципалитет не предлагает сдвинуться на 2 метра, а просто формулирует отказ. А в это время появляется другая компания, которая оббегает всех потенциальных партнеров заявителя и предлагает им свои услуги на той же точке, — рассказывает Дюбанов.

Технический директор филиала в Новосибирске ПАО «Мобильные телесистемы» Андрей Арендаренко предложил подумать о разработке федерального стандарта, что четко определит процедуры выделения земли под опоры для связи, которые муниципалитеты будут обязаны выполнять. По его словам, это снимет много противоречий и возможностей для коррупции на местах.

— В Новосибирске сегодня каждый оператор придумывает свой велосипед. Нет общих и понятных позиций, как действовать, чтобы разместить объекты связи, — говорит он. — Мне кажется, должна быть координация между органами власти и операторами, которые готовы вкладывать инвестиции в нестандартные решения, а также объекты инфраструктуры связи, что были бы интересны городской среде.

Экс-министр цифрового развития Новосибирской области ушел в бизнес

Экс-министр цифрового развития Новосибирской области ушел в бизнес

Анатолий Дюбанов рассказал, что в России уже есть прецеденты, когда четкие регламенты развития инфраструктуры сотовой связи прописывались на уровне субъекта федерации. Например, в Краснодарском крае на уровне региона приняли регламент работы по выделению участков для опор сотовой связи и обязали муниципалитеты его принять, чтобы выстроить единый алгоритм работы.

— Чем больше муниципалитет, тем сложнее выполнить такую работу. Я знаю один муниципалитет, который в течение 10 лет отказывал в предоставлении участков под опоры двойного назначения. А потом подумал и решил заняться этим сам, не привлекая инфраструктурные компании, — комментирует Дюбанов. — Все замечательно, но для полноценного развития такого проекта необходимо от 1 млрд рублей. А если ставить в год по 30 опор параллельно с модернизацией трамвайных путей, остановок и т.д., то город очень скоро начнет отставать в цифровом развитии. По моей информации, в этом муниципалитете как раз наблюдается такой тренд, что уже вызывает недовольство жителей качеством сотовой связи, а это уже минус в копилку мэра.

Модератор круглого стола, руководитель Центра подготовки инженерных кадров и акселерации проектов СибГУТИ Андрей Заворин рассказал, что проанализировал технологические решения, которые используются для развития инфраструктуры сотовой связи во многих странах мира. (На базовом фото — антенна сотовой связи в Барселоне. — Ред.) По его словам, унификации нет — каждая страна определяет свой механизм, но 3 ключевых источника финансирования этого процесса можно выделить.

  • Средства телекоммуникационных компаний. Этот источник используется в Европе и России. В арабском мире это коммерческие средства и деньги специализированных технологических фондов.
  • Средства частных инвесторов. Эти деньги наиболее успешно привлекаются в сервисных моделях, когда сотовая связь куда-то интегрируется: в локации, которые продают кофе, цветы, фаст-фуд и т.д., а также в опоры двойного назначения.
  • Средства от рекламы, которая позволяет инвестору компенсировать часть затрат. Это особенно актуально в тех случаях, когда речь идет об остановках, а также конструкциях, размещенных на остановках и зданиях.

Анатолий Дюбанов сообщил, что окупаемость опор двойного назначения у крупных компаний составляет сегодня около 7 лет.

— При этом нам интересно взаимодействие с регионами и мэрией, мы готовы развивать социальные проекты там, где люди потребляют сервисы. Если выстроен диалог с органами власти, то мы готовы идти в проекты с более длительным периодом окупаемости, —  говорит Дюбанов. — Кроме того, трендом на рынке является путь создания сервисных магазинов. Инфраструктурные операторы готовы предоставлять сервис RAN sharing (совместное использование для сокращения затрат). В преддверии истории с 5G (В основе этого формата заложена концепция интернета вещей, на основе которого будут работать «умные» дома, беспилотный транспорт и т.д. — Ред.) нам приходится чаще ставить опоры сотовой связи, и всем игрокам рынка нужно будет учиться дружить.

цифровой двойник города

Цифровой двойник города планируют распространить на все районы Новосибирска

Со стороны чиновников тему размещения опор связи прокомментировал начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Алексей Драбкин. Он отметил, что за 3 года в Новосибирске были выданы около 230 разрешений для размещения опор на муниципальных территориях. Чиновник подчеркнул, что эти объекты размещаются в соответствии с постановлением правительства РФ №1300 и в рамках тех требований, которые указаны ко всем 32 типам объектов, прописанным в постановлении — для всех объектов общие основания.

— Правила игры для всех одинаковые: хотите вы разместить скамейку, велопарковку или опору связи. Говорить о том, что муниципалитет закрыт для размещения инфраструктуры для сотовой связи — неправильно. Мы за прошедшие годы работали со всеми крупными операторами связи, с инфраструктурными компаниями: «Новые башни», «Первая башенная компания», «Национальная башенная компания», «Балтийские высоты», «Русские башни» и т.д. На мой взгляд, вопрос в качестве подготовки документов на выдачу разрешений на установку, — подчеркнул Алексей Драбкин.

При этом чиновник напомнил, что город не может дать разрешение на установку опоры на площадке, которая зарезервирована под строительство учреждений образования, здравоохранения, дорог, транспортных развязок, даже если на момент подачи заявки эта земля свободна.

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь также считает, что сложностей и запретов на установку опор двойного назначения в Новосибирске нет.

— Нужно искать подходы друг к другу и менять отношение с двух сторон. Готовы садиться за стол переговоров, чтобы ситуация сдвинулась с места, —  предложил министр.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирск упустил шанс получить 150 новых остановок

Фото pixabay — TonyPrats

533

Рубрики : Власть Бизнес Телекоммуникации Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Сергей Цукарь Новый башни Мобильные телесистемы Инфраструктура сотовой связи Иван Крюков Итекко-Сити Андрей Заворин Андрей Арендаренко Анатолий Дюбанов Алексей Драбкин


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

При падении украинского беспилотника под Истрой пострадали два человека
21/08/23 14:35
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
Благоустройством эко-парка в Оби займется пермская компания АР-Плюс

Благоустройством эко-парка в Оби займется пермская компания АР-Плюс

Компания предложила выполнить работы за 50,1 млн рублей.
Читать статью >>
На горно-лыжном курорте «Юрманка» обновляют канатную дорогу

На горно-лыжном курорте Юрманка обновляют канатную дорогу

Также собственник ведет подготовку трас к новому сезону.
Читать статью >>
В Новосибирской области в очередной раз ищут подрядчика для строительства школы в Татарске

В Новосибирской области в очередной раз ищут подрядчика для строительства школы в Татарске

На предыдущие три конкурса не заявилась ни одна компания.
Читать статью >>
Светлая жизнь — это просто

Светлая жизнь — это просто

13 лет назад в Мошковском районе был заложен жилой район «Светлый». Сегодня здесь проживают 10 тысяч человек, а это более 3,5 тысячи семей.
Читать статью >>
Беспилотники для «Почты России» изготовят в Новосибирской области

Почта России закупит беспилотники Партизан, разработанные в Новосибирске

Ранее их производство планировали запустить в Новосибирске.
Читать статью >>
Искусственный интеллект может ошибиться при распознавании дорожных знаков

Искусственный интеллект может ошибиться при распознавании дорожных знаков

Эксперты настаивают на жестком контроле за процессом обучения беспилотного транспорта.
Читать статью >>
Экс-министр цифрового развития Новосибирской области ушел в бизнес

Экс-министр цифрового развития Новосибирской области ушел в бизнес

На госслужбе он проработал 34 года, а сейчас вошел в топ-менеджмент лидера рынка телеком-инфраструктуры России.
Читать статью >>
Комбат «Веги» Панферов прокомментировал гибель Пригожина

Комбат «Веги» Панферов прокомментировал гибель Пригожина

Командир новосибирского отряда предполагает, что взрыв бизнес-джета, в котором летело руководство «Вагнера» имеет украинский след.
Читать статью >>
Новосибирское предприятие получит первый кредит по программе реверс-инжиниринга

Новосибирское предприятие получит первый кредит по программе реверс-инжиниринга

Для закупки оборудования и полной локализации производства на территории Новосибирской области.
Читать статью >>
При создании «Смарт Сити» предлагают использовать опыт Саудовской Аравии

При создании «Смарт Сити» предлагают использовать опыт Саудовской Аравии

Арабские предприниматели готовы предложить свои наработки, а также использовать передовые новосибирские технологии в других странах.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алина Атланова, соучредитель транспортной компании ООО «Люгрос», член правления СААП

Алина Атланова: И клиенты, и грузоперевозчики в шоке от роста цен

За вторую неделю августа на некоторых направлениях они выросли на 20-30%.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Всеобщий интерес вызвала площадка проекта «ИДЕЯ» на «Технопром-2023»
25/08/23 12:55
Бизнес Общество Технологии
Жительницу Новосибирска осудили на 4 года за помощь секте
25/08/23 12:39
Право&Порядок
Благоустройством эко-парка в Оби займется пермская компания АР-Плюс
25/08/23 12:26
На горно-лыжном курорте Юрманка обновляют канатную дорогу
25/08/23 12:15
Бизнес Туризм
Прокуратура проверила ГЭТ Новосибирска из-за бьющихся током троллейбусов
25/08/23 12:07
Право&Порядок
Мошенники заработали 9 млн рублей на аферах с маткапиталом под Новосибирском
25/08/23 11:49
Право&Порядок
Жительница Новосибирска оплатила 167 штрафов ГИБДД за проданный автомобиль
25/08/23 11:27
Право&Порядок
В Новосибирской области в очередной раз ищут подрядчика для строительства школы в Татарске
25/08/23 10:58
Недвижимость Образование
В Новосибирске с 26 августа закроют маршрут трамвая №8
25/08/23 10:55
Город
В Новосибирске из-за грозы в случились массовые отключения электричества
25/08/23 10:17
Происшествия
На Технопроме обсудили проблемы с развитием телеком-сети в городах России
25/08/23 10:14
Бизнес Власть Город Телекоммуникации
Губернатор обсудил с молодыми учёными опыт регионов в сфере трансфера технологий
25/08/23 10:00
Власть Общество
Светлая жизнь — это просто
25/08/23 9:10
Недвижимость
Пришел в стельку пьяный: сибирячка обвинила салон красоты, где ее мужу сделали алкогольный маникюр
24/08/23 21:14
Общество
Ливни и град вернутся в Новосибирск 25 августа
24/08/23 19:47
Общество
Здесь вам не Сочи: спасатели предупредили о коварстве вернувшейся в Новосибирск жары
24/08/23 19:34
Общество
Новосибирские врачи спасли от ампутации ноги пациента весом 200 кг
24/08/23 19:29
Медицина
Почта России закупит беспилотники Партизан, разработанные в Новосибирске
24/08/23 18:32
Технологии
Дорожники полностью перекроют движение на трассе Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий 27 августа
24/08/23 17:14
Город
Искусственный интеллект может ошибиться при распознавании дорожных знаков
24/08/23 17:08
Город Технологии Транспорт
Популярное
Стало известно, что чаще всего туристы воруют из российских отелей
25/08/23 9:41
Популярные рецепты заготовки баклажанов на зиму
24/08/23 14:48
Родителям школьников предложили в День знаний предоставить официальный выходной
24/08/23 12:47
Что необходимо учесть, чтобы успешно проехать по Крымскому мосту
23/08/23 16:17
Что нужно знать о получении налогового вычета за обучение
23/08/23 14:43
Путин констатировал обвал рождаемости в стране
23/08/23 10:10
Новости компаний
Станислав Домбровский назначен Территориальным директором Банка Уралсиб в Кемерове
25/08/23 11:46
Новосибирский завод увеличит производство полуприцепов в суровом климате
24/08/23 17:32
Участники Технопрома-2023 узнали об инновациях в сфере медицины от «Ростелекома»
24/08/23 17:22
«Ростелеком» и НГУ будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта
24/08/23 10:56
«Ростелеком» и Правительство НСО договорились развивать здравоохранение
24/08/23 10:49
Рефинансируйте автокредит без страховок и комиссий
24/08/23 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска