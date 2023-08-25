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Стало известно, что чаще всего туристы воруют из российских отелей

  • 25/08/2023, 09:41
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Стало известно, что чаще всего туристы воруют из российских отелей
Специалисты сообщают, что ранее пользовавшиеся большой популярностью тапочки теперь не в почете у воришек.

Преимущественно туристы воруют из российских гостиниц зонты, халаты и игрушки для взрослых, пишут «Известия», ссылаясь на сведения, полученные от представителей отрасли. Специалисты сообщают, что ранее пользовавшиеся большой популярностью тапочки теперь не в почете у воришек, а вот зонты «уходят» с незавидной регулярностью. Все так же в полицейских расследованиях часто фигурируют халаты, а теперь туда нередко попадают еще и вешалки.

По словам собеседника издания, основная проблема гостиниц, расположенных рядом с аэропортами — хищение сантехники. Вместе с тем был еще случай, когда постоялец украл из номера отеля в Москве мини-холодильник и обогреватель.

Также после отъезда туристов персонал отелей часто не находит подставки и подносы для чайной станции—, а также телевизионные пульты дистанционного управления.

Клиенты не гнушаются забирать и игрушки для взрослых, которые отели передают им во временное пользование за деньги.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирском аэропорту Толмачево откроют капсульный отель.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : туристы отель новости туризма воровство в отелях


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