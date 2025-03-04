Губернатор оценил реализацию социально значимых проектов в Баганском районе

Андрей Травников подчеркнул, что Баганский район, удаленный от Новосибирска, должен активно использовать федеральные и региональные программы для развития. По его словам, это важно для удержания молодежи и поддержки ее деятельности. Район участвует в Комплексной программе развития сельских территорий. Бассейн в центре села пользуется популярностью у всех возрастов. Администрация и жители стремятся участвовать и в других программах, включая региональное инициативное бюджетирование, инициированное «Единой Россией» для благоустройства. Власти поддерживают такую активность.

В рабочей поездке поездке также участвовали: председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив и депутаты Александр Кулинич, Виталий Новосёлов и Дмитрий Франчук. Они осмотрели бассейн, построенный по проекту «Народная программа» «Единой России» в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и завершенный в сентябре 2024 года.

Александр Кулинич отметил, что Баганский район участвовал в трех программах и реализовал проекты на нескольких объектах, включая бассейн, Дом культуры и манеж. «Народная программа» обеспечивает контроль над исполнением проектов. Инициативное бюджетирование также эффективно, и все сельские образования района участвуют в нем, что приносит ощутимые результаты.

В селе Баган функционирует бассейн, который состоит из двух плавательных ванн. Оздоровительная, размером 25 на 11 метров и глубиной от 1,2 до 1,8 метра, предназначена для плавания взрослых старше 14 лет, а также для людей с ограниченными возможностями. Она может вместить до 32 человек за одну смену. Учебная, размером 10 на 6 метров и глубиной от 0,6 до 0,8 метра, используется для обучения плаванию детей в возрасте от 7 до 14 лет, вместимостью до 15 человек за смену.

В ходе визита в Баган губернатор также оценил результаты ремонта детской консультации и детского отделения районной больницы. Эта работа осуществлялась благодаря проекту «Народная программа» партии «Единая Россия».

В 2021 году областной бюджет выделил средства на капитальный ремонт детского отделения в рамках программы «Развитие здравоохранения в Новосибирской области», который был завершен в 2023 году, общая сумма затрат составила 13,4 миллиона рублей.

По данным на начало 2025 года, к Баганской ЦРБ прикреплено 13948 человек, в том числе 3424 ребенка. Структура ЦРБ включает две врачебные амбулатории (в селах Андреевка и Палецкое) и 27 фельдшерско-акушерских пунктов, пять из которых были построены заново в последние годы.