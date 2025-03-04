В Минздраве рассказали, сколько человек травмировались из-за гололёда в Новосибирске

В Новосибирске нынешней зимой, по сравнению со статистикой сезона 2023–2024 годов, количество обращений в травмпункты из-за гололёда уменьшилось на 2 217 случаев.
— С 30.10.2024 по 26.02.2025 в государственные травматологические пункты Новосибирска обратились 2743 человека с гололедными травмами. За аналогичный период 2023–2024 годов было зарегистрировано 4960 обращений, — цитирует министерство здравоохранения Новосибирской области издание Om1 Новосибирск.
Напомним, что за первую неделю января в травмпункты Новосибирска обратились 100 человек с травмами из-за гололеда. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период были зафиксированы 154 таких случая.
В социальных сетях было много жалоб от новосибирцев на скользкие дороги и тротуары. Особенно остро эта проблема стояла после оттепели, которая была 5 января.
Ранее редакция сообщала о том, что 79-летняя пенсионерка отсудила 250 тысяч за скользкий тротуар в Новосибирске. Бабушка упала на лед и сломала руку на улице Щетинкина.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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