Легендарный сервис Skype будет заблокирован по всему миру в мае

В мае 2025 года известный мессенджер и сервис видеозвонков Skype прекращает свое существование. Об этом сообщило сообщество мобильных разработчиков XDA Developers. В последней версии приложения появилось предупреждение о предстоящем закрытии.

Пользователям Skype предложено перейти на другую площадку Microsoft — в сервис Teams. Однако для российских компаний доступ в него закрыт с весны 2024 года.

По мнению экспертов, закрытие Skype было делом времени, так как после запуска корпоративного сервиса Teams, он стремительно терял популярность. К началу 2025 года Skype не входит даже в десятку самых популярных мессенджеров. По данным портала EnterpriseAppsToday, у него всего лишь 40 млн активных пользователей в месяц против 850 млн у SnapChat, 950 млн у Telegram, 1,38 млрд у китайского Wechat и 2 млрд у WhatsApp* (*принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Сервис Skype появился в России в 2003 году. В 2011 году его приобрела корпорация Microsoft (за $8,5 млрд). Через 6 лет, в 2017 году, компания запустила Teams — платформу для совместной работы, созданную на основе Skype, и начала активно продвигать новую платформу. В 2021 году Microsoft закрыла сервис видео-конференц-связи Skype for Business Online.

В 2022 году американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России. 7 апреля Роскомнадзор ввел запрет на распространение рекламы американской компании Google и ее информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

Минцифры РФ еще в 2022 году составило перечень российских аналогов . Ведомство советовало использовать вместо иностранных интернет-ресурсов для видеоконференций отечественные аналоги «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру» и другие.

Ранее редакция сообщала, что WhatsApp* (*принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) и Skype внесены в реестр ОРИ.