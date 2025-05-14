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Губернатор оценил успехи Маслянинского района в развитии туризма и социальной сферы

  • 14/05/2025, 14:45
Губернатор оценил успехи Маслянинского района в развитии туризма и социальной сферы
К 2030 году планируется увеличение туристического потока до более чем 85 тысяч человек

Уже несколько лет региональные и местные власти уделяют повышенное внимание развитию туристической сферы Маслянинского района – создаются новые туристические направления, появляются обновленные парки, скверы и благоустроенные зоны отдыха. К 2030 году планируется увеличение туристического потока до более чем 85 тысяч человек.

В рамках рабочего визита губернатор Андрей Травников совместно с депутатами Законодательного Собрания области Майисом Мамедовым и Иваном Морозом оценили прогресс в развитии туристической и социальной инфраструктуры Маслянинского района.

Глава региона подчеркнул, что руководство района эффективно использует все доступные инструменты для развития как социальной, так и туристической инфраструктуры. Он отметил, что это включает не только муниципальные средства, но и областные программы, поддержку депутатов регионального парламента, федеральное финансирование и участие предприятий. Это, по его мнению, является успешной моделью объединения усилий для достижения заметных результатов, которые видны как жителям района, так и приезжим. Он считает это одним из лучших примеров развития территории.

Маслянинский район активно участвует в конкурсах на получение субсидий и грантов от министерства экономического развития Новосибирской области в рамках государственной программы по туризму.

Благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство» в 2024 году в Маслянино были построены первые модульные номера в отеле «Форест Кэмп», который выиграл конкурс на получение федеральной субсидии на строительство модульных гостиниц. В настоящее время ведется благоустройство территории, и отель планирует принять первых гостей в конце июля.

Еще одним пунктом посещения стал детский оздоровительный лагерь «Цивилизация», созданный в рамках реализации Указа Президента России Владимира Путина о развитии инфраструктуры детских лагерей. Лагерь состоит из 12 модульных деревянных домиков, рассчитанных на восемь мест каждый, трех шатров для игр, шатра общего назначения, санитарных зон и душевых. Он может одновременно принять 96 детей.

Развитие туризма в районе осуществляется параллельно с другими важными программами, такими как развитие социальной инфраструктуры, комплексное развитие сельских территорий и инвестиционное бюджетирование. Такой комплексный подход позволяет туристической инфраструктуре развиваться одновременно с другими отраслями.

В 2024 году туристический поток в Маслянинский район превысил прошлогодние показатели и составил более 41 тысячи человек. В районе ориентируются на три основных туристических направления: спортивно-оздоровительный, историко-познавательный и семейный. Особенно популярны водные туры и сплавы по рекам Бердь и Суенга, а также посещение храмов в старинных селах. Детские туры на один-два дня с исторической тематикой, а также посещение музея золотодобычи в селе Егорьевское с погружением в славянскую культуру также пользуются спросом.

Во время рабочей поездки глава региона также оценил качество капитального ремонта в Маслянинской средней школе №3 и возможности, созданные для обучения детей в Центре развития образования района, который начал свою работу в январе 2025 года. Открытие центра позволяет координировать все направления развития образования в районе, повысить методическую компетентность педагогов и руководителей образовательных учреждений.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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