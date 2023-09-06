Губернатор открыл движение на второй транспортной развязке Восточного обхода

Андрей Травников подчеркнул, что 16 тысяч жителей окрестных сёл очень давно и с надеждой ожидали ввода в эксплуатацию этой развязки: «Объект уникальный, значимость его – стратегическая, так как это – один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу – выход от Северного объезда – трассы «Байкал» – на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идёт, первый этап открыт. На этом объекте мы всегда имеем возможность поощрить добросовестных подрядчиков, и, если работа идёт с опережением, мы приближаем финансирование. Это – объект федеральный, подрядчик сильный – наша компания «Новосибирскавтодор». Они подтверждают, что готовы работать с опережением, поэтому приближение финансирования мы будем обсуждать с федеральным агентством», – отметил губернатор.

Работы на путепроводе полностью выполнены: уложено покрытие проезжей части из асфальтобетона, нанесена разметка, выполнено инженерное обустройство, установлена линия искусственного освещения. Также уложено асфальтобетонное покрытие на подходах к путепроводу и съездах транспортной развязки.

По словам местных жителей, расстояние между населёнными пунктами Новолуговое и Ремесленное сократилось почти на 1,5 км. Кроме того, проезд стал комфортнее: раньше им приходилось пользоваться грунтовой дорогой.

Новый путепровод – второй, который уже функционирует на строящемся I этапе Восточного обхода Новосибирска. Год назад было открыто движение по путепроводу в составе транспортной развязки на 14-ом километре – в начале I этапа, на пересечении с региональной автодорогой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий.

Строительство самой развязки продолжается: ведутся работы по устройству цементобетонного покрытия проезжей части, обочин, электроосвещения. По основному ходу I этапа строители продолжают устройство земляного полотна и слоёв дорожной одежды, цементобетонное покрытие уложено в общей сложности на 10,3 км.

Напомним, что Восточный обход – проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит». Принципиально новый и удобный транспортный коридор в объезд Новосибирска позволит существенно разгрузить имеющиеся магистрали от транзитного транспорта. Данный обход между центральной частью страны и Дальневосточным регионом также позволит разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог.

Автомобильная дорога будет оборудована двухполосными трассами в каждом направлении, удобными мостами и развязками с освещением, разделительной полосой, акустическим экранированием в населённых зонах.

Строительство Восточного обхода Новосибирска планируется завершить в несколько этапов. Всего намечены четыре этапа, результатом их реализации станет 83-километровая объездная дорога, связывающая существующий Северный обход, перспективный «Южный транзит» с федеральной трассой «Чуйский тракт», со вводом которой Новосибирск будет окружён полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.