Юлия Карпицкая: Товарный знак можно внести в уставный капитал, взять под него кредит

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167, ― об изменении в законодательстве о регистрации товарных знаков, а также подводных камнях, которые появляются после того, как они вступили в силу.

Расширение возможностей

— Юлия, с 29 июня 2023 года вступили в силу поправки в ГК РФ, отменившие ограничения о том, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В чем ключевые особенности этих поправок?

— Теперь подавать заявки и регистрировать на себя товарный знак могут и физические лица, не имеющие статуса ИП. В первую очередь изменения коснулись самозанятых, которые могут зарегистрировать свой товарный знак, чтобы выделять свои товары и услуги и запрещать использование своего бренда другими лицами. Это защита от ситуации, когда самозанятый развивает свой бренд без регистрации, а товарный знак регистрирует на себя кто-то другой и потом приходит с претензиями.

Кроме того, нововведение уравняло российских и иностранных заявителей. В положениях Мадридского соглашения, участницей которого является Россия, нет ограничений на регистрацию товарного знака на физическое лицо.

Исключительные права можно и получить в наследство. И если раньше наследнику нужно было получать статус ИП, то сейчас такой необходимости нет.

— Есть ли специфика работы с товарными знаками, зарегистрированными на физлицо, при выходе бренда на зарубежные рынки?

— Никаких особенностей именно для физических лиц нет. По Мадридской системе, как я уже сказала, владельцем товарного знака может быть и физическое лицо. Сложности могут возникнуть, если в той стране, куда планируется выходить с товарным знаком, регистрация на физическое лицо невозможна. Как было у нас в России до этих нововведений. Но таких стран немного.

Риски и возможности

— Какие риски могут возникнуть у физлица при регистрации товарного знака? Например, могут появиться вопросы у госорганов, налоговой?

— Наличие товарного знака не является причиной для каких-то дополнительных проверок. Но надо понимать, что, по сути, товарный знак служит для индивидуализации товаров и услуг. Если вы ведете коммерческую деятельность и не платите налоги, то вопросы у налоговой могут появиться независимо от наличия или отсутствия у вас товарного знака.

— Что физлицо может делать с товарным знаком? Что не может?

— Для правообладателя – физического лица нет никаких отличий. Он может делать со своим товарным знаком все то же самое, что и другие правообладатели. Размещать на товарах, которые производит, продает, хранит и т.д., указывать при выполнении работ, оказании услуг, размещать на документации, использовать для продвижения товаров и услуг и другими способами, которые указаны в статье 1484 ГК РФ.

— В чем преимущества/недостатки регистрации товарного знака на физлицо, юрлицо?

— С точки зрения процедуры рассмотрения заявки в Роспатенте и уплаты пошлин никаких различий нет. Но если у вас, например, стартап, и вы уже придумали интересное название или даже концепцию бренда, то наличие зарегистрированного товарного знака или хотя бы заявки на него может стать дополнительным преимуществом при поиске инвестора. Или вы можете в дальнейшем внести свои исключительные права в уставный капитал при создании юридического лица.

Для юридических лиц преимущество в том, что исключительные права могут быть учтены в балансе компании для получения налоговых льгот.

— Насколько удачна может быть схема, когда регистрируют знак на собственника для использования в своей компании?

— Сложно сказать. При заключении лицензионного договора владелец знака получает прибыль, а значит, должен платить налоги.

— Можно ли под товарный знак брать кредит? Может ли он стать взносом в уставный капитал?

— Да, исключительным правом на товарный знак можно распоряжаться и такими способами. Важно понимать, что залогом или взносом является не сам знак, а именно права на него. И такое распоряжение должно быть оформлено договором, который надо обязательно регистрировать в Роспатенте.

— Защищает ли регистрация товарного знака на физлицо права собственника?

— Наличие товарного знака дает исключительное право использования зарегистрированного обозначения правообладателю. Независимо от того, на кого знак зарегистрирован — на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя или физическое лицо. Правообладатель также может предоставить право использования другим лицам или запрещать использовать зарегистрированный товарный знак.

Условия отчуждения

— Могут ли товарный знак забрать кредиторы при банкротстве физлица?

— Да, исключительные права могут быть оценены и включены в общую конкурсную массу при банкротстве физического лица.

— Могут ли отозвать товарный знак?

— Сам Роспатент или другие государственные органы не следят за использованием знака и не отзывают регистрацию. Но заинтересованные лица могут добиться аннулирования знака через суд, если он не используется более трех лет подряд. При регистрации на физическое лицо, которое официально не ведет никакой коммерческой деятельности, доказать использование будет сложно. Я говорила ранее, что именно понимают под использованием. Даже если вы размещаете обозначение на товарах своей компании, но не оформили, например, лицензионный договор, то это нельзя будет признать использованием.

— В чем специфика продажи товарного знака, зарегистрированного на физлицо?

— Процедура отчуждения товарного знака, зарегистрированного на физическое лицо, такая же, как и для других правообладателей. Все оформляется договором, который должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Но надо помнить, что вознаграждение по договору об отчуждении (продаже) исключительного права облагается НДФЛ.

Юлия Карпицкая ― патентовед, опыт работы в сфере патентования, правовой охраны и защиты изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков с 2013 года.