Суд признал невиновным бывшего главу Тебисского сельсовета Чановского района Павла Киселева

Суд признал невиновным экс-главу Тебисского сельсовета Чановского района Павла Киселева по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Чановского районного суда.

— Вынесен оправдательный приговор в отношении Павла Киселева, бывшего главы Тебисского сельсовета Чановского района, — говорится в сообщении.

Киселев оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

Ранее редакция сообщала о том, что апелляция отменила приговор новосибирскому блогеру.