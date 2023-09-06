Суд признал невиновным бывшего главу Тебисского сельсовета Чановского района Павла Киселева

Суд признал невиновным экс-главу Тебисского сельсовета Чановского района Павла Киселева по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Чановского районного суда.
— Вынесен оправдательный приговор в отношении Павла Киселева, бывшего главы Тебисского сельсовета Чановского района, — говорится в сообщении.
Киселев оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.
Ранее редакция сообщала о том, что апелляция отменила приговор новосибирскому блогеру.
Фото: pixabay — lechenie-narkomanii
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